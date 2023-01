Arabia Saudita: Bin Salman presenta Diriyah

Il quinto giga-progetto PIF dopo NEOM, Red Sea, Qiddiya e Roshn

Il Principe ereditario dell’Arabia Saudita, Mohammad bin Salman bin Abdulaziz, Primo Ministro e Presidente del Fondo per gli Investimenti Pubblici, ha presentato il Progetto Diriyah, il quinto del PIF, che riflette lo status di Diriyah come destinazione unica con caratteristiche culturali, storiche e punti di riferimento del turismo.

L’annuncio riflette gli sforzi del Principe ereditario per consentire l’identità culturale saudita, che include il Progetto Diriyah per il suo valore storico, culturale e politico e mostra con orgoglio al mondo i 300 anni di storia dell’Arabia Saudita.

Diriyah Project è una destinazione significativa a livello globale che include il sito del patrimonio mondiale dell’UNESCO del distretto di Turaif. Questi aspetti culturali e storici la posizionano come una destinazione impareggiabile di importanza globale dove si può celebrare l’autenticità del patrimonio saudita, rivelando le origini storiche del moderno Stato. I turisti avranno l’opportunità di esplorare e conoscere la storia dell’Arabia Saudita e la sua cultura nei musei della città e nei padiglioni appositamente costruiti.

I giga-progetti costituiscono un pilastro fondamentale della strategia complessiva di PIF, in quanto sono fondamentali per creare nuovi ecosistemi economici e lanciare nuovi settori che guidano la crescita economica e la diversificazione in Arabia Saudita, oltre a creare opportunità di investimento in più ambiti. Attualmente il portafoglio di progetti giga di PIF include i progetti NEOM, Red Sea, Qiddiya, Roshn e ora Diriyah.

Il progetto Diriyah dovrebbe abilitare molti settori domestici strategici, creare partnership con il settore privato locale e sbloccare molte nuove opportunità di investimento. Durante le sue fasi di sviluppo e produzione in rami come la costruzione, il funzionamento e la gestione di hotel, vendita al dettaglio, intrattenimento, e culturali, creando migliaia di nuove opportunità di lavoro e fornendo una serie di iniziative volte a contribuire ad arricchire la qualità della vita di residenti e visitatori.

Istituita per ordine reale nel 2017, la Diriyah Gate Development Authority, DGDA, continuerà il suo ruolo di regolamentazione e supervisione nel mantenere il patrimonio e la storia di Diriyah. DGDA seguiterà, inoltre, a servire la comunità di Diriyah, fornendo pieno supporto per stabilire il progetto Diriyah come una delle destinazioni turistiche più importanti del mondo.

Il progetto Diriyah è in linea con la strategia del PIF per concentrarsi sullo sblocco delle capacità di settori promettenti, compresi quelli del turismo e della cultura, per sostenere la posizione dell’Arabia Saudita a livello regionale e internazionale come destinazione turistica e culturale leader.

Il Public Investment Fund è uno dei fondi sovrani più grandi e di maggiore impatto al mondo. Dal 2015, quando il Consiglio è stato ricostituito e la supervisione è stata trasferita al Consiglio per gli affari economici e di sviluppo, il Consiglio di Amministrazione del Fondo è stato presieduto da Mohammad bin Salman bin Abdulaziz.