Annarita Campo espone le sue opere a Roma a Palazzo dei Piceni

Appuntamento il 6 febbraio

La famosa regista Annarita Campo esporrà le sue opere, sculture e dipinti, in una mostra collettiva che comprende trenta artisti provenienti da tutta Europa.

Le opere della regista sono state infatti selezionate da alcuni critici d’arte e da una commissione tra gli artisti presenti nel panorama d’arte europeo.

La mostra avrà luogo a Roma presso il famoso Palazzo dei Piceni in piazza San Salvatore in Lauro lunedì 6 febbraio 2023 dalle ore 11:00 alle ore 19:00 e sarà condotta da Mauro Colaiacomo con l’intervento del critico prof. Plinio Perilli.

Le opere della regista che saranno esposte riguardano proprio il cinema, protagoniste infatti della mostra firmata dalla Campo sono infatti le attrici Greta Garbo, Sofia Loren e Sabrina Ferilli.

Alla mostra per l’intera giornata sarà presente anche la pluripremiata regista Annarita Campo, reduce di un prestigioso premio ricevuto a Los Angeles per il suo ultimo film in uscita ‘L’altra metà di me sei tu’.