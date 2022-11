Alzheimer, Giani e Spinelli a inaugurazione Centro diurno di Livorno

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

È un tema che mi sta particolarmente a cuore e che coinvolge molte più persone di quanto si possa immaginare. Iniziative come questa sono importanti e vanno valorizzate.

Il fatto che Livorno si doti di un Centro diurno in cui possono essere sperimentati approcci non farmacologici all’avanguardia, come la terapia del viaggio, è di straordinaria importanza.

Ancora non esistono cure farmacologiche contro l’Alzheimer, ma l’attenzione e la presa in carico della persone, oltre ad essere espressione di civiltà, produce anche significativi effetti e miglioramenti sui pazienti.