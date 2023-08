In programma il 19 agosto allo Stadio comunale ‘Di Tella’ di Vastogirardi (IS)

Riceviamo e pubblichiamo.

L’ASD Polisportiva Vastogirardi nella giornata del 19 agosto, ore 15:30, incontrerà l’ASD Ripalimosani neo promossa in Eccellenza Molisana in un allenamento congiunto presso lo Stadio comunale ‘Di Tella’ di Vastogirardi (IS).

Inoltre, la società si sta impegnando a fissare altri due allenamenti congiunti.