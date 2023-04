Al via l’Ottava edizione del Festival di Pasqua a Montepulciano

Intitolata ‘Notte, sogni, risvegli’, si svolgerà dall’8 al 24 aprile 2023

Manca poco ormai al ritorno del Festival di Pasqua a Montepulciano che, giunto alla sua ottava edizione, si svolgerà dall’8 al 24 aprile con 14 appuntamenti che avranno luogo prevalentemente nei fine settimana.

A fare da filo conduttore del Festival di quest’anno, di cui è ideatrice e motore Eleonora Contucci, il titolo ‘Notte, sogni, risvegli’.

La notte, con i suoi misteri seducenti, è il mondo della pace e del desiderio, ma anche dello smarrimento e dell’oscurità; il sogno è rivelatore e profetico, ma anche perturbante e ingannevole; sta a noi contribuire a costruire un nuovo risveglio, una rinascita.

In un momento buio come quello attuale, in cui sembra che ci stiamo avviando sempre più verso una notte oscura, è proprio quanto cerca di fare nel suo piccolo il Festival di Pasqua, nonostante possa apparire assurdo: attraverso la musica e l’arte invitare a un necessario Umanesimo che sia luce per l’Umanità.

Nel primo fine settimana, dopo un concerto cameristico con i Maestri e gli allievi del Festival So.No.Ro., Palazzo Contucci sabato 8 aprile alle 11:00, torna l’ensemble zurighese dei Baroccoli, presenza “storica” del Festival fin dalla prima edizione, con due concerti barocchi: domenica 9 aprile alle 21:00 presso il Duomo di Pienza e lunedì 10 aprile alle 17:00 presso la Chiesa del Gesù di Montepulciano. In programma musiche di Händel, Bach e Vivaldi con la partecipazione del soprano Anna Miklashevic, dei solisti Daria Zappa al violino e Pascal Suter al flauto dolce, con Massimiliano Matesic al clavicembalo e Brian Dean come violino concertatore.

Fra gli appuntamenti degli altri fine settimana, l’integrale dei Notturni di Chopin eseguita in due concerti da Nikolay Khozyainov, Palazzo Contucci, sabato 15 e domenica 16 aprile; la conferenza – concerto di Massimo Cacciari e Massimiliano Matesic su Shakespeare e la musica, Teatro Poliziano, sabato 22 aprile; il concerto in San Biagio con Stefano Vasselli all’organo, Chiesa di San Biagio, venerdì 14 aprile; il concerto dedicato a Beethoven da Giordano Antonelli al violoncello e Stefania Neonato sul fortepiano Conrad Graf “Contucci” del 1826, Palazzo Contucci, domenica 23 aprile; il concerto – spettacolo ‘Racconto di una notte di Mezzestate’ su testo di Pietro Mercogliano da Shakespeare con le musiche di Mendelssohn in una suggestiva trascrizione di Massimiliano Matesic, Palazzo Ricci, sabato 22 aprile; il tradizionale incontro con Amnesty International, Istituto Pellegrino Artusi, giovedì 20 aprile; la conferenza di Sandro Angelini sul Notturno nella pittura romana di inizio Seicento, Museo Civico, venerdì 21 aprile; il concerto di chiusura, Palazzo Contucci, lunedì 24 aprile, con il ‘Piovano & Friends’, un ensemble di otto fantastici strumentisti ad arco alle prese con due capolavori da camera: Souvenir de Florence di Ciajkovskij e l’Ottetto di Mendelssohn.

Naturalmente tutto questo ha dei costi molto alti. Per questo il Festival anche quest’anno ha lanciato una raccolta fondi affidandosi a “Rete del dono”. Donando una cifra anche minima, a partire da 5 euro, tutti possono divenire alleati del Festival. Ogni donazione potrà essere portata in detrazione/deduzione fiscale.

Il Festival di Pasqua si avvale anche quest’anno del sostegno del Comune di Montepulciano, del riconoscimento della Presidenza della Regione Toscana e di un contributo di Banca Mediolanum, della Fondazione Internazionale Padre Matteo Ricci e della Cantina Contucci, ai quali si aggiungono il patrocinio del Comune di Pienza e le collaborazioni con la Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte, l’Accademia Europea di Palazzo Ricci, i Licei Poliziani, il Museo Civico di Montepulciano, il Consorzio del Vino Nobile, la Pro-Loco di Montepulciano, la Biblioteca Archivio Piero Calamandrei, la Fabbriceria della Chiesa Cattedrale di Pienza, le Parrocchie di Montepulciano e di Pienza, le Opere Ecclesiastiche Riunite, l’Istituto Pellegrino Artusi di Chianciano, Palazzo Carletti, Villa Poggiano, Rete del Dono e Amnesty International Italia.

info@festivaldipasqua.it

+39 392 9364740

www.festivaldipasqua.it