Al via a Siena la terza edizione del Festival del giornalismo

Tre giorni di appuntamenti e momenti di riflessione su deontologia e attualità

La terza edizione del Festival del giornalismo è iniziata stamani a Siena.

La manifestazione – promossa dal Gruppo stampa autonomo Siena, in collaborazione con ‘Il Redattore Sociale’, con il contributo della Regione Toscana e del Consiglio regionale e altri sponsor e il patrocinio dell’Università di Siena e dell’Università per Stranieri, della Fondazione Mps e il Coni – si apre oggi con due eventi: il primo presso il museo della Contrada della Lupa, sui temi caldi ed estremamente attuali, come la narrazione dei conflitti, con particolare riferimento ad Afghanistan, Palestina ed Ucraina e il secondo focus, presso il museo della Contrada Sovrana dell’Istrice, sulle nuove sfide poste all’informazione dall’affacciarsi dell’intelligenza artificiale.

Gli incontri didattici si terranno presso i musei storici di alcune Contrade di Siena, tutti gli appuntamenti saranno gratuiti ed aperti al pubblico, in particolare agli studenti, per i quali è previsto uno speciale attestato di presenza, mentre i giornalisti che parteciperanno potranno ricevere crediti formativi deontologici iscrivendosi tramite www.formazionegiornalisti.it.

Nel secondo giorno, domani venerdì 31 maggio, saranno al centro del primo dibattito, presso il Museo della Nobil Contrada del Bruco, la cultura del territorio, a cavallo tra la valorizzazione dei beni culturali e la rigenerazione urbana; mentre nel secondo incontro, presso il Museo della Contrada della Chiocciola, la comunicazione nel mondo dello sport tra regole deontologiche e linguaggio tecnico.

Infine, il terzo ed ultimo giorno, sabato 1° giugno, presso il Museo della Contrada della Selva, sarà dedicato alla narrazione del femminicidio, per riflettere su una corretta rappresentazione delle donne e degli orfani nei casi di violenza di genere.

Tra gli ospiti in programma, oltre a noti rappresentanti del mondo dei media, anche direttori di quotidiani e agenzie di stampa locali e nazionali, docenti universitari, il Sottosegretario all’editoria e la Capo di Gabinetto del presidente della Regione Toscana.

Il programma completo è consultabile sui portali www.gruppostampasiena.it e www.formazionegiornalisti.it.