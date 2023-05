Al Maschio Angioino mostra ed eventi per ricordare Guido Sacerdoti

Appuntamento il 27 maggio a Napoli nella sede della Fondazione Valenzi

‘Guido Sacerdoti. Una vita a colori’, questo il titolo del ricordo collettivo di Guido Sacerdoti, della mostra e degli eventi in programma al Maschio Angioino nella sede della Fondazione Valenzi, l’istituzione internazionale dedicata a Maurizio Valenzi, parlamentare italiano ed europeo, sindaco a Napoli dal 1975 al 1983.

Guido Sacerdoti (1944 – 2013) fu medico, pittore, maratoneta, scacchista, politico, saggista, nipote di Carlo Levi e Presidente della Fondazione Carlo Levi, uomo di cultura e di profonda sensibilità.

Nei dieci anni dalla scomparsa viene allestita una mostra di suoi dipinti prodotti tra il 1959 e il 2010. Due incontri illustrano il suo percorso, tra la ricca produzione artistica, l’impegno come immunologo, l’attività in politica, e la sua originalità espressa in diversi altri campi.

Il 27 maggio dalle ore 10:00, nell’incontro ‘Ritratto di uomo poliedrico’ intervengono il figlio medico Carlo Sacerdoti, l’architetto Stefano Levi Della Torre, il fotografo Alberto Jona Falco, il medico Luigi Mansi e il fotografo Sergio Riccio.

Il 1° giugno dalle ore 15:00 nell’incontro ‘Buon compleanno, Guido!’ intervengono il docente Gianfranco Jodice, l’architetto Franco Lista, lo psicoterapeuta Guelfo Margherita e il medico Guglielmo Scala.

In questa occasione sarà proiettato il film ‘Be Out’ di Nino Ruju e Guido Sacerdoti, un connubio inatteso tra divagazioni letterarie e opere pittoriche.

La mostra sarà aperta dal 27 maggio al 17 giugno, dalle ore 10:00 alle 18:00, escluso la domenica e esclusi il 2 e il 3 giugno.