A Rosario Lopa riconoscimento UNICEF Campania

Il ringraziamento di Lopa

Riconoscimento speciale per meriti associativi e professionali nell’ambito delle iniziative UNICEF Campania per i bambini e le famiglie durante il Covid e la successiva crisi economica.

Nella motivazione del riconoscimento si legge:

A Rosario Lopa, Portavoce della Consulta Nazionale per l’Agricoltura e Turismo, è riconosciuto l’impegno quotidiano per lo spirito di abnegazione e l’impegno costante e quotidiano, nel partecipare e sostenere le iniziative a difesa delle bambine e dei bambini di tutto il mondo.

A Rosario Lopa vengono da sempre riconosciuti meriti per la promozione e valorizzazione del territorio attraverso le tematiche ecologiste, associazionismo, volontariato civile e politico, delle produzioni agroalimentari della promozione turistica e del terzo settore, per l’impegno dimostrato nella promozione e nell’attuazione della Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, durante la Pandemia.

E il suo grande merito in Campania è di aver dato risalto ad aziende presidi di legalità, oltre che di produzione e sviluppo, capaci non solo di fare impresa, ma anche in un comportamento solidale, dimostrando grande coraggio, perché ha fatto emergere imprese d’eccellenza e professionalità, che ci mettono la faccia ogni giorno per promuovere e difendere l’identità del territorio, che, fino a oggi, hanno operato all’ombra. Storie di reale coraggio e dignità. Da sempre è la qualità a fare la differenza.

Queste sono state iniziative significative per valorizzare il ruolo importante di UNICEF Campania, grazie al sacrificio e all’impegno di Emilia Narciso, che rimane un punto di riferimento per tutti, anche sotto il profilo sociale e non solo educativo, capace di coniugare accoglienza, inclusione, integrazione, empatia, solidarietà, rispetto e amicizia.

Il ringraziamento di Lopa: