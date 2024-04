A Pietrelcina (BN) torna ‘Una Luce per la Vita’

La fiaccolata per i malati oncologici è in programma il 26 maggio

Torna a Pietrelcina (BN) ‘Una Luce per la Vita’, la fiaccolata per i malati oncologici organizzata da ‘The Power of Pink’ con il patrocinio del Comune di Pietrelcina e Futuridea.

E la giornata scelta per l’edizione 2024 è domenica 26 maggio, a ridosso proprio del giorno della nascita di Padre Pio che ricade il 25 maggio.

Questa manifestazione, giunta alla seconda edizione, è stata voluta fortemente dal dottor Carlo Iannace, primario della Breast Unit di Senologia dell’Ospedale Moscati di Avellino, che, lo scorso anno, ha radunato nel paese di San Pio oltre 1.000 persone che con la loro torcia hanno simbolicamente illuminato i percorsi di ogni malato e delle loro famiglie.

Il programma sarà ufficializzato nei prossimi giorni.

Spiega Carlo Iannace: