Yemen: UE, attacco Houthi minaccia commercio marittimo

L’Unione europea ricorda che gli attacchi Houthi al trasporto marittimo internazionale violano i principi fondamentali del diritto del mare

Oggi, sabato 22 ottobre, l’UE ha condannato l’attacco lanciato ieri dagli Houthi con due droni al porto petrolifero di Al-Daba nel governatorato yemenita di Hadramout, sottolineando che quella che ha descritto come una palese minaccia al commercio marittimo internazionale è “inaccettabile”.

In una dichiarazione l’UE ha affermato che gli attacchi Houthi alla navigazione internazionale costituiscono una violazione dei principi fondamentali del diritto del mare, poiché mettono in pericolo la libertà di navigazione attraverso le vie navigabili nella regione e impediscono l’accesso ai porti yemeniti.

La dichiarazione, rilasciata dalla missione dell’UE e dalle missioni diplomatiche dei suoi Stati membri in Yemen, ha aggiunto che questi attacchi priverebbero anche gli yemeniti della capacità di permettersi beni di prima necessità e potrebbero influenzare il flusso di beni essenziali nel Paese.

La dichiarazione ha sottolineato la necessità di ridurre le tensioni e l’escalation e raddoppiare gli sforzi per porre fine al conflitto in Yemen attraverso una soluzione negoziata, rimarcando il continuo sostegno del sindacato agli sforzi dell’inviato delle Nazioni Unite in Yemen, Hans Grundberg, per rinnovare l’armistizio e raggiungere una soluzione politica.

Venerdì 21 ottobre, la milizia Houthi, il braccio iraniano nello Yemen, ha lanciato un attacco con due droni al porto petrolifero di Al-Dabba nella città di Mukalla nel governatorato di Hadramout, nel sud-est del Paese.

Il gruppo Houthi ha ammesso di aver preso di mira il porto petrolifero. Il portavoce militare del gruppo, Yahya Saree’, ha reso noto, tramite il suo account Twitter, che le forze del gruppo hanno effettuato un “piccolo attacco di avvertimento” per impedire ad una nave petrolifera che stava cercando di caricare greggio attraverso il porto di Al-Daba ad Hadramout Governatorato. Il portavoce ha aggiunto che il gruppo Houthi non esiterà a fermare e impedire qualsiasi imbarcazione in futuro.