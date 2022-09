Vincitori I edizione concorso fotografico ‘Scusa si te vanto’

Il vincitore del concorso è Giuseppe Longo, il vincitore della giuria popolare è Rosario Alfieri

Riceviamo e pubblichiamo.

Sabato 10 settembre a Roccamonfina (CE), presso l’Officina Culturale, si è svolta la premiazione e la mostra del primo concorso fotografico ‘Scusa si te vanto’, elogio a Roccamonfina.

Il concorso è stato ideato da Gianni Cianci e Danilo Forgetta, autori del libro ‘Scusa si te vanto’, in collaborazione con Associazione Culturale Arcobaleni e Graus Edizioni.

Il concorso prende spunto proprio dai loro racconti legati a Roccamonfina e vuole essere l’occasione per promuovere come soggetto artistico fotografico la cittadina di Roccamonfina, la sua gente e la sua natura.

Gli autori del libro – e ideatori del concorso – hanno donato l’intero ricavato della vendita del loro libro con l’obiettivo di far conoscere il proprio paese, invitandoli a visitarlo e fotografarlo.

Oltre sessanta i partecipanti che hanno inviato le foto di Roccamonfina, divise nelle tre categorie – la gente, le vie, i panorami -, che sono state selezionate e votate da una giuria di esperti.

Il vincitore del concorso è Giuseppe Longo di Campobasso.

Durante la mostra i visitatori hanno votato le foto esposte, decretando così il vincitore della giuria popolare, Rosario Alfieri.

L’iniziativa invita a raccontare, attraverso immagini, una città che può essere scoperta e riscoperta: la città di Roccamonfina e le sue frazioni, con le loro pluralità di vita e le loro bellezze. Ogni città per quanto nota offre a chi la guarda e osserva l’occasione di essere riscoperta, guardando con occhi nuovi oltre i luoghi comuni, cercando un altro punto di vista.

Si tratta di un’iniziativa molto importante perché fa parte di un percorso di promozione della cultura e di valorizzazione del territorio che i due ideatori cercano di portare avanti. Valorizzare vuol dire creare, migliorare e sostenere un cambiamento che apporti un valore alla destinazione… e attraverso questo concorso fotografico si cerca di far conoscere la cittadina di Roccamonfina e la sua vera anima in modo da far arrivare a tutti il suo valore storico e culturale.