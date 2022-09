La vincitrice del ‘Premio Lunezia 2022’ è Noe Tommasini

Riceviamo e pubblichiamo.

La vincitrice della finale ‘Nuove Proposte del Premio Lunezia 2022’, andata in scena ieri sera, lunedì 12 settembre, e condotta dal Patron Stefano De Martino, affiancato dall’ironia e dal talento artistico musicale e radiofonico di Amelia Villano, è la cantautrice Noe Tommasini di Reggio Emilia.

Un grande appuntamento musical-letterario, unico nel suo genere, emotivamente intenso con il ritorno del Premio nella sua sede storica di Aulla (MS), che ha visto, come da tradizione, l’esibizione e la premiazione di tanti big della musica italiana.

Il Comitato di ascolto di questa 27sima edizione, infatti, ha premiato Noemi, Mariella Nava, Cristiano Malgioglio, Nashley e Il Tre.

Noemi si aggiudica il ‘Premio Lunezia Interprete 2022’:

per la leggerezza, la passione, la gioia di vivere e la profondità che si avvolgono come coriandoli nella voce inconfondibile di un’artista che negli ultimi anni ha saputo immortalare le proprie interpretazioni con la personalità, l’energia ed il carattere delle grandi interpreti del Rhythm and Blues della storia.