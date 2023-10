Valerio Mari nuovo DG della ASL Toscana Centro

Riceviamo e pubblichiamo da Agenzia Toscana Notizie.

Il decreto di nomina è dell’11 ottobre scorso, questa mattina, 13 ottobre, la firma del contratto nel corso di una conferenza stampa in Palazzo Strozzi Sacrati con il Presidente Eugenio Giani.

Da oggi e per i prossimi tre anni sarà Valerio Mari il Direttore generale della ASL Toscana Centro, la più grande azienda sanitaria della Toscana che copre i territori di Firenze, Prato e Pistoia, con oltre 1 milione e mezzo di assistiti, 14 mila dipendenti, 13 ospedali e 220 strutture territoriali.

Succede a Paolo Morello, alcune settimane fa tornato a guidare l’AOU Meyer.

Manager laureato in ingegneria informatica e iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Roma, Mari è entrato nel servizio sanitario regionale della Toscana nel 2006: prima nell’azienda USL 10 di Firenze, poi nell’azienda USL Toscana Centro, dove dal 2016 ha ricoperto il ruolo di direttore dello staff della Direzione generale.

Da alcuni anni è iscritto nell’elenco nazionale del Ministero della Salute dei soggetti idonei alla nomina a Direttore generale. Ha frequentato presso la Scuola superiore Sant’Anna corsi di alta formazione manageriale per la Direzione Generale delle Aziende sanitarie e per Dirigenti con incarico di Direzione di Struttura Complessa.

La nomina di Mari, come previsto dalla legge regionale 40/2005, ha avuto il via libera anche dalla Commissione Sanità del Consiglio regionale e dalla Conferenza dei sindaci dell’Area metropolitana di Firenze, Prato e Pistoia, che nei giorni scorsi avevano espresso parere favorevole.

Ha detto il Presidente Giani presentando il nuovo DG e parlando delle prossime sfide della Toscana Centro:

Mari è persona giovane, un ingegnere gestionale, conosce molto bene l’azienda.

Con lui cerchiamo di dare un taglio manageriale all’organizzazione dell’ASL: dai nuovi investimenti, come per esempio case e ospedali di comunità, alla razionalizzazione per un’organizzazione migliore diretta a far fronte alla richiesta di prestazioni sempre più efficienti sia nei pronto soccorso, sia per le liste di attesa, sia negli ospedali.