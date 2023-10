A Palermo le ‘Giornate Nazionali del Cinema per la Scuola 2023’

In programma dal 16 al 18 ottobre ai Cantieri Culturali alla Zisa. Alla cerimonia di inaugurazione parteciperà il Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni

Ben diciassette tra seminari e laboratori, due laboratori di progettazione partecipata, tre masterclass, cinque proiezioni seguite da incontri con attori, produttori e registi, da Sophie Chiarello a Edoardo De Angelis, da Claudio Bisio a Matteo Garrone.

Per tre giorni Palermo si trasformerà nel cuore pulsante del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola, progetto promosso da Ministero della Cultura e Ministero dell’Istruzione e del Merito con l’obiettivo di potenziare il percorso di formazione degli studenti attraverso l’utilizzo del linguaggio cinematografico e audiovisivo.

Dal 16 al 18 ottobre i Cantieri Culturali alla Zisa, via Paolo Gili, 4, ospiteranno la prima edizione delle Giornate Nazionali del Cinema per la Scuola 2023, iniziativa rivolta a docenti e dirigenti scolastici delle scuole di ogni ordine e grado di tutta Italia organizzata in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e con l’Istituto Comprensivo Statale ‘Giuliana Saladino’ di Palermo.

Dopo l’anteprima fissata per domenica 15 ottobre alle ore 20:00 al Cinema De Seta, dove in occasione dei cento anni di Vittorio De Seta sarà proiettato ‘Diario di un maestro’ e dove a seguire ci sarà l’incontro con Salvo Ficarra e Valentino Picone, lunedì 16 ottobre sempre al Cinema De Seta alle ore 15:00 è in programma la cerimonia di inaugurazione ufficiale che si svolgerà alla presenza del Sottosegretario alla Cultura Lucia Borgonzoni.

All’evento parteciperanno l’Assessore dell’Istruzione e della formazione professionale della Regione Sicilia Mimmo Turano e il Sindaco di Palermo Roberto Lagalla e fra gli altri Piera Detassis, Presidente Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello, Francesco Giambrone, Presidente AGIS, Mario Lorini, Presidente ANEC.

A pochi giorni dalla pubblicazione online dei nuovi bandi del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola e ormai prossimi all’apertura della finestra per inoltrare domanda per accedere agli oltre 22 milioni di euro stanziati con questa quarta edizione, le richieste potranno essere presentate a partire dal 20 ottobre, per operatori del settore ed enti e istituti scolastici di tutta Italia al via un’importante occasione di incontro e confronto che mira a valorizzare il percorso congiunto fatto fin qui e le opere realizzate, nonché a promuovere ulteriori opportunità di collaborazione tra il mondo della scuola e il sistema cinematografico ed audiovisivo. Formare il pubblico di domani accrescendo nelle nuove generazioni senso critico e capacità di analisi – non solo del prodotto audiovisivo ma più in generale della realtà – rientra tra i nostri compiti e l’impegno del Ministero passa anche da iniziative come questa.

Docenti e dirigenti scolastici, ma non solo. Parallelamente alle Giornate Nazionali del Cinema per la Scuola 2023, ANEC promuove ANEC Lab Educational, un’iniziativa rivolta agli studenti delle scuole siciliane che si svolgerà dal 16 al 18 ottobre al Cityplex Tiffany di Palermo.

