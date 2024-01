Una grande Cesport batte l’Ortigia per 15 – 7

Successo alla Scandone e sorpasso in classifica

Torna al successo la Cesport Italia che si aggiudica lo scontro diretto di bassa classifica contro l’Ortigia Academy vincendo per 15 – 7 al termine di un match condotto quasi interamente.

Avvio di gara equilibrato con l’Ortigia in vantaggio per due volte, la risposte immediata della Cesport avviene con Femiano ed una magia di Auletta, prima dell’allungo gialloblù con Dario Esposito e ancora Femiano su rigore.

Nel secondo quarto la Cesport allunga fino al più quattro con Dario Esposito che segna prima dai cinque metri e poi con l’uomo in più, ed Auletta grazie ad una conclusione potente e precisa; l’Ortigia prova a limitare il passivo ma al cambio campo è la Cesport a condurre per 7 – 4.

A parti invertite la Cesport piazza un break di 4 – 1 grazie al quale arriva a condurre per 11-6 ad otto minuti dal termine: a bersaglio per i partenopei Femiano, Felicella, ancora Femiano ed Auletta.

Non cambia il copione nell’ultima frazione, dopo un uno – due pericoloso da parte dell’Ortigia, la Cesport risponde prontamente con Bouchè, Auletta, Femiano e Dario Esposito per il definitivo 15 – 7.

Con questa vittoria la Cesport scavalca proprio l’Ortigia in classifica rilanciandosi nella lotta salvezza.

È doveroso fare i complimenti a tutti, tecnico e giocatori, arrivati quest’oggi in piscina con un unico obiettivo, portare i tre punti a casa, al di là di quale avversario avremmo avuto di fronte; non era facile perché l’Ortigia ha dimostrato tutto il suo valore in questi anni, eppure la Cesport è riuscita ad avere la meglio scacciando via il KO subito sette giorni fa contro i Muri Antichi con la consapevolezza riacquisita di poter affrontare ogni avversario a testa alta.

La strada verso la salvezza è ancora lunga ma la strada intrapresa è sicuramente quella giusta.

Testa ai Lions, che affronteremo sabato prossimo alla Scandone alle 16:30; non partiamo favoriti ma sicuramente giocheremo le nostre carte.

Cesport Italia – Ortigia Academy: 15 – 7

(4 – 2; 3 – 2; 4 – 1; 4 – 2)

Cesport Italia: Orbinato, Felicella 1, Alifante, Izzo, Bouchè 1, Soprano, Corcione C., Esposito D. 4, Auletta 4, Esposito A., Corcione R., Femiano 5, Capitella, Pratali. All. Gagliotta

Ortigia Academy: Reina, Polizzi, Palaia, Borgione, Capodieci 2, Sicali, Tringali 1, Pesce, Scordo 3, Russo, Monaco 1, Giacomazzi, Agricola, Contarino. All. Fazekas

Arbitro: Luciani