OR.S.A.: la sicurezza di cittadini e lavoratori non può attendere

Riceviamo e pubblichiamo.

A parlare è Gennaro Conte, Segretario nazionale di OR.S.A. Trasporti Autoferro TPL, che aggiunge:

le pagine dei quotidiani raccontano vicende preoccupanti di aggressioni fisiche e verbali alle persone oltre agli episodi di danneggiamento dei mezzi.

Il Sindacato OR.S.A. è sempre stato in prima linea contro queste vigliacche forme di violenza che rendono il Lavoro degli Operatori e delle Operatrici del TPL altamente pericoloso e stressante oltre a mettere, chi fruisce quotidianamente del servizio di trasporto, in una condizione di scarsa sicurezza riteniamo che questo stato di cose non sia più accettabile e che la discussione sui possibili interventi da porre in essere non sia più rimandabile.

In un Paese in cui la Mobilità delle persone e il diritto al Lavoro dignitoso sono sanciti dalla stessa Costituzione non si può restare impotenti e/o indifferenti davanti a questi atti criminosi che, come tali, vanno perseguiti.

Noi di OR.S.A. chiediamo che il Ministero dell’Interno e tutte le Istituzioni nazionali competenti, non solo quelle locali per la sicurezza e l’ordine pubblico, prendano una posizione sul vandalismo subito dalle aziende del TPL, come sulle aggressioni a Lavoratori, Lavoratrici e utenza del Trasporto Pubblico Locale.

Non basta, a giudicare dall’incremento di questi fenomeni, la denuncia per interruzione di pubblico servizio o per danneggiamento, tanto meno è sufficiente la denuncia di aggressione individuale che, a oggi, restano gli unici strumenti legislativi disponibili, bisogna invece inserire misure più stringenti per punire il vandalismo e l’attentato alla sicurezza dei trasportati e di chi trasporta.

Per i colpevoli bisogna inasprire le pene e pensare a una sorta di DASPO o DIFFIDA che non consenta loro l’utilizzo dei mezzi pubblici per determinati periodi di tempo o, anche, nei comuni dove hanno commesso il reato.