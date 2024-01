‘Laboratorio delle erbe officinali del Matese’: interviene Tribunale

Il Sindaco del comune di San Lorenzello (BN): ‘Auspico la restituzione dell’immobile al patrimonio comunale, con l’eventuale risarcimento dei danni’

Riceviamo e pubblichiamo.

Per il ‘Laboratorio delle erbe officinali del Matese’, rimasto finora incompiuto, il Comune di San Lorenzello ha richiesto ed ottenuto l’Accertamento tecnico preventivo, in acronimo, l’ATP, del Tribunale di Benevento, dopo un confronto protrattosi per anni con il Parco regionale del Matese.

Il Parco Matese è affidatario in concessione di un immobile di proprietà comunale, l’edificio della ex scuola elementare, da adibire a ‘Laboratorio delle erbe officinali del Matese’.

L’obiettivo principale del Comune di San Lorenzello è ora quello di ottenere la completa riacquisizione al patrimonio comunale di tale struttura, dove per l’appunto si intendeva realizzare il laboratorio, rimasto finora incompiuto.

Ad annunciare ufficialmente lo sviluppo degli eventi in materia è il Sindaco di San Lorenzello, Antimo Lavorgna.

Racconta il Sindaco Lavorgna:

Il nostro territorio sorge alle pendici del monte Erbàno, il cui nome significa proprio ‘monte delle erbe officinali’. Nacque, dunque, l’idea di realizzare un laboratorio tematico; e fu conseguente, nel 2004, la stipula della specifica convenzione con il Parco regionale del Matese.

Il primo cittadino laurentino menziona il fatto che il conseguente progetto elaborato fu finanziato ed appaltato. Furono quindi avviati i lavori per la sua concretizzazione.

Evidenzia ancora il Sindaco Lavorgna:

Ma la procedura improvvisamente si bloccò. Ma oggi, come riferisce il Vicesindaco Rosario Festa, con l’ottenimento dell’ATP del Tribunale di Benevento, avremo finalmente il confronto tra il Consulente tecnico d’ufficio, in acronimo, il CTU, nominato dal giudice e i periti incaricati dal Comune di San Lorenzello e dal Parco regionale del Matese. Sarà così possibile effettuare la valutazione ufficiale e definitiva dello stato dei luoghi ed individuare e quantificare i danni subiti dal nostro Comune.

Il primo cittadino laurentino sottolinea che questo risultato è stato conseguito,