Registrata puntata speciale sul palco della Main Street di Cinecittà World

Un successo già annunciato quello del format TV Artinscena, l’arte che va in scena, ideato e condotto da Carmen Morello, in onda sui canali nazionali del circuito di Gold TV da diversi anni.

È stata registrata una puntata speciale sul palco della Main Street di Cinecittà World il parco del Cinema e della TV, con il quale la Carmen Morello Production vanta una collaborazione da diversi anni.

Tanti gli artisti presenti che si sono esibiti e che hanno regalato momenti di intrattenimento e puro spettacolo, arte, cultura, moda.

Immancabile la presenza della cantante lirica e presidente dell’Associazione La Voce dell’Essere Monica Federico, che ha presentato il loro cortometraggio – inizio delle riprese per fine ottobre – ‘TurAnnah’ prototipo del nuovo genere artistico ‘TecnoOpera’ di proprietà intellettuale de ‘La Voce dell’Essere’ che affronta il tema degli incidenti sulla strada, il corto che verrà prodotto in collaborazione con la LP Produzioni verrà presentato in diversi festival.

Presente anche Angela Stazi, una delle bravissime cantanti de ‘La Voce dell’Essere’.

A seguire la piccola Mariapia Di Genova, di appena 11 anni, che ha cantato un brano, emozionandosi ed emozionando il pubblico presente.

Bravissime le cantanti campane Giulia d’Alessandro e Vanna Lauro, i rapper Calibro40 e William Imola reduci dai loro successi discografici e presenti anche con un ruolo nella sit-com Gym la Serie della Carmen Morello Production che andrà prossimamente su Amazon Prime.

A chiudere la prima parte la direttrice dell’International Academy de I Sargassi, Rosanna Scatigno che ha presentato la sua Accademia.

Alessandro Liberini e la sua band protagonisti nella seconda parte, hanno intrattenuto il pubblico presente con un mini concerto di 20 minuti. Grande energia e professionalità per questa strepitosa band che è arrivata anche in finale nazionale al festival di Mogol Battisti a Paestum l’8 agosto scorso.

Esibizione di grande impatto quella dei ballerini di tango Peter Manchia e Vanessa Presutti campioni europei e che saranno presenti alla finale mondiale di Buenos Aires.

Un plauso per l’impegno nel sociale a Michele Cucciniello regista e produttore partenopeo che con i suoi progetti coinvolge tanti giovani emergenti trattando temi sociali importanti.

Presente ad Artinscena per il terzo anno, Michele ha presentato il suo ultimo lavoro e la Fashion Week Sud facendo sfilare bimbe e miss provenienti da tutta Italia, alcune del concorso di bellezza di Pasquale D’Amore.

Presenti anche le Modelle Over coordinate da Frances Sapphire, eleganti nei loro abiti scenici: Mariana Lopatita-Chera romena da Posada, in Sardegna, Simonetta Pusceddu da Gran Canaria, Maria Teresa Gimeno Trallero da Barcellona, Spagna, Piera Longo da Palermo, Concetta Pagliarella da Pescara, Frances Sapphire da Roma, Iacinta Mosnegutu Roma.

A chiudere la terza parte alcuni attori protagonisti della sitcom ‘Gym la Serie’ della Carmen Morello Production regia di Claudio Stirlani, direttore della fotografia Massimiliano Gambino.

Gli attori presenti: Jano De Gennaro, Salvo Papaleo, Davide Viscusi, Ileana Pampanelli, Aurora Filitti, Sara Frequelli. Da settembre il seguito della sitcom e grandi novità.

Tra gli ospiti, Cristiano Martinali noto giornalista e speaker radiofonico, Rossana Barbarossa, cantante, organizzatrice di eventi e personaggio televisivo, Stefano Ferrettis cantautore, Diana Fillo nota cantante e attrice, il Marchese Giuseppe Maria La Rosce, in arte Mago Chicago, personaggio TV noto per diverse apparizioni in programmi TV nazionali, ma soprattutto noto come hair stylist di Raffaella Carrà e altre dive, Maurizio Cusano, conosciuto nel cinema internazionale e vincitore di ben 7 premi per la sua carriera cinematografica.

Il tenore Fabio Carrieri con la sua splendida voce ha incantato il pubblico presente, la Regina Tana T Royal, star del web che ha omaggiato Carmen Morello con la bellissima creazione ispirata alle donne senza età di Domenica Evangelista in arte Mina’s.

Presenti anche l’attrice e pittrice Emilia Sak e Giuseppe Celli manager, Daniel Zocco e Emanuel Gigliotti della New Weld Tecnology, Maria Luisa Lo Monte Giordano, giornalista e conduttrice TV, Francesco Del Zio campione di ciclismo.

Un ringraziamento speciale ai partner commerciali della Carmen Morello Production: All Time Relais and Sport Hotel, New Weld Tecnology, Euroma2, Space Sport Center, SPC Sound, Lino Sansone management, Edran, La Voce dell’Essere, Kylite, I Sargassi, Pablo art Director Gil Cagnè, Mara Svelti Makeup artist, Serena Riccucci hair stylist, We4You Event, Cinecittà World, il parco del cinema e della TV, Culligan Italiana Spa.

Un ringraziamento alle stiliste Giusy Buda, per lo splendido abito indossato da Carmen Morello, e Magda Feleppa, per i gioielli Rebirth Italy.

Una delle novità della Carmen Morello Production è l’inserimento in produzione di artisti emergenti e non che avranno la possibilità di partecipare a tutte le produzioni TV e cinematografiche da settembre in poi e di avere visibilità televisiva e sui giornali.

