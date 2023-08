‘Fabula 2023’: sarà un’edizione Bellissimissima. Arriva il rapper Alfa

Riceviamo e pubblichiamo.

Sarà un’edizione ‘Bellissimissima’: il ‘Premio Fabula’, iniziativa culturale, nata nel 2010 da un’idea di Andrea Volpe, realizzata con il patrocinio del Comitato Paralimpico Italiano e il Comune di Bellizzi (SA), in programma dal 28 agosto al 2 settembre, svela uno dei grandi ospiti che colorano la sei giorni.

Il 31 agosto Alfa, l’autore del tormentone estivo, scritto e composto insieme con Davide Epicoco, Marco Azara, Raffaele Trapasso e Frè Monti, incontra i giovani creativi.

All’anagrafe Andrea De Filippi, classe 2000, con la serenata tra le più belle di questa calda stagione, il rapper Alfa è al momento quinto in classifica Fimi.

Un risultato straordinario se pensiamo che dopo di lui ci sono pezzi come ‘Rubami la notte’ dei Pinguini Tattici Nucleari, ‘Mon amour’ di Annalisa, ‘Hoe’ di Tedua e Sfera Ebbasta, solo per citarne alcuni.

Riferisce l’autore tra i più giovani nella musica leggera italiana:

Mi piace l’idea di parlare di amore in maniera più comica e disillusa rispetto al solito. Con questa canzone celebro il fatto che in una storia ci possano essere un sacco di cliché che ci fregano sempre.

Non è una dedica a una persona in particolare ma un vademecum di come funzionano le relazioni al giorno d’oggi.