Toscana alla BIT nel segno del turismo culturale, lento e sostenibile

Gli impegni di Giani e Marras

La Borsa Internazionale del Turismo, edizione 2024, si apre domenica 4 febbraio, fino al 6, a Milano.

Un appuntamento tradizionale al quale anche la Toscana prenderà parte con tutte le migliori premesse, forte di un movimento turistico tornato praticamente ai numeri pre-pandemia e di tante nuove proposte che puntano in modo particolare su turismo culturale, sostenibilità e lentezza.

La Toscana, infatti, si presenta all’evento milanese come unica realtà italiana inserita nel Best in travel 2024 di Lonely Planet.

Ma anche come la detentrice di un riconoscimento importante, il Green Travel Award 2023 per la categoria Best green Destination Italia, attribuito dal GIST – Gruppo Italiano Stampa Turistica, e dell’Oscar del Cicloturismo, assegnato alla Ciclopedonale Puccini.

A rappresentarla uno stand, quello di Toscana Promozione Turistica, TPT, l’agenzia regionale che coordina la spedizione, allestito nel Padiglione 3 e nel quale saranno ospitati molti incontri di grande interesse che vedranno la partecipazione, tra gli altri, anche del Presidente Eugenio Giani, dell’Assessore a economia e turismo Leonardo Marras, del Direttore dell’Agenzia Francesco Tapinassi e di quello di Fondazione Sistema Toscana Francesco Palumbo.

Il Presidente Giani, lunedì 5 febbraio, parteciperà alla firma di un protocollo d’intesa tra TPT e CCIAA Toscana Nord-Ovest sui luoghi di Puccini.

L’Assessore Marras sarà ospite a varie presentazioni sempre il 5 febbraio.

Ha detto il Presidente Eugenio Giani:

La BIT è la vetrina principale, un osservatorio ed un laboratorio per tutti gli operatori del settore, ma anche per tutti gli amministratori pubblici per toccare con mano le ultime tendenze e proposte e ottenere tante informazioni preziose per orientare decisioni e politiche. La Toscana partecipa come ogni anno, con un suo stand dove saranno ospitati tanti eventi. Scommettiamo molto su un’offerta che mette ancora una volta al centro la sostenibilità, il turismo slow e una ricchezza culturale quasi unica.

Ha aggiunto l’Assessore Marras:

L’anno della promozione turistica nazionale inizia dalla BIT di Milano e noi saremo presenti per raccontare un po’ dell’offerta 2024 della Toscana e far conoscere le proposte dei territori, sempre più ricche ed originali. Parteciperemo al rilancio del progetto del Ministero sul turismo lento e all’appuntamento dedicato al cicloturismo. Siamo pronti ad affrontare un anno che ha tutte le carte in regola per confermare la tendenza positiva del 2023 e migliorarla grazie al lavoro sinergico che portiamo avanti quotidianamente insieme ad operatori e amministratori.

Tanti gli appuntamenti organizzati nello stand toscano. Già a partire da domenica 4 febbraio alle 15, con uno spazio dove i vari Ambiti turistici metteranno in mostra i siti UNESCO che si trovano nei propri territori.

Lo stesso giorno, nello stand dell’Umbria, presentazione di Cammini aperti & Aromi d’Italia, iniziativa che avrà tra i protagonisti la Toscana in qualità di regione partner che cura il tema dell’enogastronomia.

Lunedì 5 febbraio apertura alle 10:15 con il panel dal titolo ‘Nuove sfide del turismo culturale e della Toscana nel panorama europeo’, con gli accordi tra Toscana e Regione Norte Portogallo e focus sulla Grecia. Partecipano l’Assessore Marras ed il Direttore Tapinassi.

Sarà anche lanciata la seconda edizione del Premio ACTA, Archeological & Cultural Tourism Award, organizzato dal GIST in collaborazione con Toscana Promozione Turistica e presentato in occasione di TourismA 2024.

Alle 11:00 un incontro dedicato al turismo al femminile nel confronto con altri modelli europei con ‘Benvenute in Toscana: esperienze’ e la presentazione di una mini-guida digitale prodotta da Lonely Planet.

Sempre alle 11:00, stavolta alla Bit Arena, la Toscana sarà ospite d’onore al lancio dell’Oscar italiano del Cicloturismo 2024, con l’Assessore Marras e gli assessori al turismo di Lucca e Viareggio, Remo Santini e Alessandro Meciani.

Vincitrice 2023 con la Ciclopedonale Puccini di Lucca e regione ospitante della prossima edizione di consegna dell’Oscar che si svolgerà a Lucca dal 30 maggio al 2 giugno. Nell’occasione la Toscana verrà proclamata capitale del cicloturismo 2024.

Alle 12:00, allo stand toscano, panel dal titolo ‘Visittuscany.com: strumenti e prospettive’ curato da Fondazione Sistema Toscana: Visit Tuscany, il sito web per i turisti nazionali e internazionali che desiderano o stanno organizzando una vacanza in Toscana, è oggi rinnovato nell’esperienza di navigazione e negli standard di accessibilità. Le novità, tuttavia, non si fermano qui.

Il turismo digitale della Toscana sta evolvendo strumenti, contenuti e canali di marketing in 3 direzioni: verso le audience internazionali, con servizi agli operatori del turismo e dei media nazionali e internazionali, con servizi ai turisti in destinazione. Un disegno evolutivo che abbraccia tutta l’esperienza di viaggio e che nel 2024 vedrà le sue prime realizzazioni.

Ancora allo stand toscano, alle 12.30, presentazione del territorio ‘I luoghi di Puccini’ nell’anno del centenario, con firma protocollo d’intesa tra CCIAA e Toscana Promozione Turistica, presentazione brochure e sito web www.puccinilands.it.

All’incontro partecipa anche il Presidente Giani. Firmeranno il protocollo Valter Tamburini, Presidente CCIAA Toscana Nord-Ovest e il Direttore Tapinassi.

L’Assessore Marras parteciperà inoltre, sempre il 5 febbraio alle 14, ad un incontro dal titolo ‘Toscana: il primo foodwellbeing del mondo’.

Infine da segnalare, per la tre giorni della BIT, tutta una serie di incontri organizzati nello stand durante i quali tutti e ventotto gli Ambiti turistici si presenteranno mettendo in mostra le proprie eccellenze e peculiarità.