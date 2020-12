Torinodanza Festival partecipa a progetto UE ‘Big Pulse Dance Alliance’

Il progetto, della durata di 4 anni, avrà inizio a dicembre 2020 e svilupperà la propria attività principale a partire dal 2021

Torinodanza Festival, rassegna realizzata dal Teatro Stabile di Torino – Teatro Nazionale, prende parte al progetto ‘Big Pulse Dance Alliance’, BPDA, un network di 12 istituzioni di danza unite dal comune obiettivo di sviluppare e rafforzare il settore della danza contemporanea, che è stato selezionato per un co-finanziamento dall’Unione Europea.

La nomination, avanzata da EACEA, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, riguarda un progetto della durata di 4 anni che avrà inizio a dicembre 2020 e svilupperà la propria attività principale a partire dal 2021.

Guidati dal capofila Tanz im August/HAU Hebbel am Ufer, Germania, i partner Dance Umbrella, Regno Unit, Dublin Dance Festival, Irlanda, Julidans, Olanda, New Baltic Dance, Lituania, ONE Dance Week, Bulgaria, Torinodanza Festival, Italia, Zodiak – Center for New Dance, Finlandia, Sismògraf Dance Festival, Spagna, International Dance Festival TANEC PRAHA, Republica Ceca, CODA Oslo International Dance Festival, Norvegia and Danscentrum, Svezia, collaboreranno per produrre nuove opere, impegnandosi nella valorizzazione di talenti emergenti con azioni di scouting e altre iniziative volte a promuovere la leadership nell’ambito della danza.

Questo partenariato, grazie alla conoscenza e all’esperienza nell’intera rete europea, affronterà le sfide dei festival e dei coreografi in tutta Europa.

A causa del grande impatto della crisi del Covid-19, l’obiettivo è identificare e adottare misure che sostengano adeguatamente nel settore della danza.

BPDA supporterà i coreografi nella transizione dalla creazione di opere per palcoscenici di piccole e medie dimensioni a opere per luoghi e spazi più grandi in due diverse linee di produzione: opere in scena e opere in spazi pubblici.

L’obiettivo del progetto è diversificare la programmazione sui grandi palcoscenici e raggiungere un pubblico più ampio attraverso iniziative all’aperto, gratuite.

La linea public-space è dedicata allo sviluppo di nuovi concetti e modelli di lavoro più mirati verso il turismo internazionale, che coinvolgano le comunità locali.

Inoltre, BPDA mira a rafforzare la capacità degli artisti e del settore culturale, stimolando la gestione progettuale e di elaborazione di progetti produttivi, attraverso un programma di mentoring che definisca strumenti per affrontare le opportunità nell’ambiente di lavoro.

Gli artisti locali e altri soggetti strategici si incontreranno alle iniziative Pulse per discutere e approfondire gli argomenti più rilevanti per il settore della danza e i contesti dei festival nazionali. L’obiettivo a lungo termine del progetto è creare una rete vivace e duratura di festival di danza europei.

‘Big Pulse Dance Alliance’ è co-finanziato dal Programma Europa Creativa dell’Unione Europea.

Ph Dane Wetton