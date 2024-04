Stagione 2024 di Mandala Dance Company: tournée in Italia e USA

Gli appuntamenti in programma

Con una tournée in Italia e negli Stati Uniti parte la stagione 2024 di Mandala Dance Company, compagnia internazionale di danza contemporanea diretta da Paola Sorressa, che dal 6 fino al 21 aprile, sarà in scena con le prime date di spettacoli in Italia, in tre regioni Lazio, Sicilia e Sardegna, per approdare, dal 23 aprile al 4 maggio, in USA per il progetto ‘Boarding Pass Plus’ a Jefferson e a New York per residenze, laboratori e spettacoli.

Il primo appuntamento della tournée di Mandala Dance Company è il 6 aprile presso lo Spazio Agorà di Ladispoli (RM) con l’anteprima delle produzioni ‘Balancier’ e ‘Insieme’, concept, coreografia e regia di Paola Sorressa.

‘Balancier’ sarà poi in scena il 7 e l’8 aprile in Sicilia, al Palazzo Beneventano di Lentini (SR) e all’Auditorium Leonardo di Carlentini (SR) all’interno della rassegna ‘Incontroscena’.

La produzione artistica che si interroga sulla ricerca di un equilibrio statico o dinamico, sarà presentata in versione site-specific presso l’Anfiteatro di Villa Lais a Roma il 19 aprile all’interno di Corpo Mobile Festival, mentre il 20 e il 21 aprile in Sardegna, in scena nella Sala Estemporada per la rassegna ‘Primavera a Teatro’ e al PalaSerradimigni di Sassari per la squadra di basket serie A DINAMO Sassari.

Dal 23 aprile fino al 4 maggio, la compagnia, nell’ambito del progetto vincitore di ‘Boarding Pass Plus’, sarà negli USA insieme a Canova22 e la Luna Dance Center, ospite del Middlebrook Arts Research/Residency Center di Jefferson (NY), sede della compagnia Bodiestories, per un percorso internazionale mirato allo sviluppo di processi di formazione, residenza e di produzione artistica a cura della coreografa Paola Sorressa, Simona Ficosecco e Teresa Fellion, che prevede la collaborazione internazionale tra artisti professionisti e allievi danzatori.

Due settimane di intensa attività finalizzate alla realizzazione di un percorso internazionale di creazione, valorizzazione e diffusione della coreografia con un focus sugli elementi identitari della tradizione italiana.

Durante l’apertura pubblica dei laboratori e dei processi creativi frutto delle residenze, Mandala porterà in scena anche lo spettacolo cameo ‘Insieme’, omaggio all’amore del corpo dell’uomo o della donna, produzione che, nata nel 2023 per il progetto ‘Close Up – Culture in Movimento’ bando di Roma Capitale/SIAE, nel 2024 viene rivisitato per Mandala con i danzatori Alessia Stocchi e Davide Galuppi.