Stadio Maradona: posizionata la nuova targa dedicata a Carlo Iuliano

Sostituzione in tempo utile per i festeggiamenti dello scudetto

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

È stata posizionata oggi pomeriggio, 18 maggio, presso la Tribuna Stampa dello Stadio Diego Armando Maradona, la nuova targa dedicata a Carlo Iuliano.

Presenti l’Assessore allo Sport Emanuela Ferrante, il Consigliere di Città Metropolitana Sergio Colella, la figlia Raffaella Iuliano, il Presidente dell’USSI Campania Mario Zaccaria e rappresentanti del giornalismo sportivo.

A dieci anni dall’intitolazione della tribuna stampa dello stadio al giornalista napoletano, che fu il primo a creare l’ufficio stampa di una società calcistica in Italia, la targa che lo ricorda si era irrimediabilmente rovinata ed è stata quindi sostituita in tempo utile per i festeggiamenti dello scudetto.