Lombardia, Case e Ospedali di Comunità: obiettivi in linea

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Consiglio regionale della Lombardia.

La priorità è verificare quanti siano i presidi sul territorio e soprattutto capire come siano strutturati e cosa offrano al cittadino.

Lo ha sottolineato il Presidente della Commissione Sanità Patrizia Baffi, Fratelli d’Italia, a margine della seduta di questo pomeriggio dedicata all’attuazione della legge regionale 22/2021 di riforma della sanità che ha visto l’intervento dell’Assessore al Welfare Guido Bertolaso che ha fatto sul punto sulla realizzazione delle Case e degli Ospedali di Comunità e delle Centrali Operative Territoriali.

Ha aggiunto la Presidente Baffi:

Sullo stato di attuazione della LR 22/2021, per me priorità assoluta, anche oggi abbiamo lavorato in Commissione Sanità con un metodo di lavoro improntato all’approfondimento e all’analisi nel merito dei dati e del contesto, che sarà sempre l’approccio di questa Commissione.

Case di comunità, ospedali di comunità e centrali operative territoriali: l’Assessore al Welfare ha relazionato puntualmente, come aveva fatto recentemente sul tema delle liste d’attesa, rispetto al metodo di lavoro e al percorso di monitoraggio dell’attuazione della LR 22/2021 con riferimento agli obiettivi previsti dalla Missione 6 del PNRR.

Il gruppo di lavoro costituito dall’Assessorato riprenderà a fine maggio le visite nelle case di comunità per valorizzare gli esempi di quei territori che hanno lavorato bene, affinché possano essere da traino per i contesti in cui si riscontrano maggiori difficoltà.