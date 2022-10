SMOCSG, Prima Santa Messa della Sezione di Pavia Delegazione Lombardia

La cerimonia liturgica si svolgerà il 28 ottobre presso la chiesa di Sant’Alessandro Sauli

Il Referente della Sezione di Pavia della Delegazione di Lombardia del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, il Dott. Gianfranco Cicala, Cavaliere di Merito, comunica che la prima Santa Messa della neonata Sezione verrà celebrata alle ore 18:00 di venerdì 28 ottobre 2022 presso la chiesa di Sant’Alessandro Sauli in via Alessandria 10 a Pavia. Officerà il parroco Don Roberto Romani, Cappellano della Sezione.

Il 28 ottobre la Chiesa commemora la festa liturgica di San Simone e San Giuda, apostoli, ricordata dal calendario geronimiano nel VI secolo. Simone da Luca è soprannominato Zelota (Lc 6,15; At 1,13), forse perché aveva militato nel gruppo antiromano degli Zeloti; da Matteo e da Marco è chiamato Cananeo (Mt 10,4; Mc 3,18). Giuda da Matteo e Marco è detto Taddeo (Mt 10,3; Mc 3,18) e da Luca è chiamato Giuda di Giacomo (Lc 16,16; At 1,13).

Nell’ultima cena rivolse a Gesù la domanda: «Signore come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo?». Gesù gli rispose che l’autentica manifestazione di Dio è riservata a chi lo ama e osserva la sua parola (Gv 14,22-24). Una lettera del Nuovo Testamento porta il suo nome.

Alla Santa Messa seguirà un momento di convivialità per festeggiare l’avvio delle attività della Sezione di Pavia.