Si rafforza l’attacco del Vastogirardi, c’è la firma di Fontana

L’ASD Polisportiva Vastogirardi rende noto l’ingaggio di Luigi Fontana, proveniente dall’esperienza con il Real Monterotondo in Serie D.

Nella passata stagione ha disputato 30 partite di cui 1 di Coppa, segnando 5 reti.

Il ragazzo di Roma, classe 2000, nasce calcisticamente nel Savio per poi passare in prestito per alcune stagioni alla Lazio U17, qui prende il trampolino di lancio che lo proietta direttamente in Serie D.

Fontana è un attaccante, di ruolo punta centrale.

Ha vestito le maglie di Latina, Follonica Gavorrano, Trastevere Calcio e in ultimo con il Real Monterotondo.

Ha disputato anche un match di Coppa Italia la regina delle Coppe, affrontando e vincendo contro il Bari per 4 reti a 0, giocando per 76 minuti.

Arriva alla Polisportiva Vastogirardi con una gran voglia di disputare una stagione ricca di reti.

A Luigi, un grosso in bocca al lupo per la stagione!