Premio di drammaturgia CeNDIC 2023 – VI edizione

Invio testi entro e non oltre il 30 settembre 2023

Riceviamo e pubblichiamo.

Il Centro Nazionale di Drammaturgia Italiana Contemporanea – CeNDIC in collaborazione con Teatro Mania – Teatro Marconi e la Federazione AUT-Autori, con il contributo del Ministero della Cultura Direzione Generale Biblioteche e Diritto d’Autore – Fondo Videogrammi, del Nuovo IMAIE e della Casa Editrice ‘La Mongolfiera’, indice la VI Edizione del Premio CeNDIC, dedicato alla drammaturgia italiana contemporanea.

Con la partecipazione di Biblioteche di Roma e Dramma.it.

Il Premio è nato con l’intento di favorire la promozione e la diffusione della scrittura teatrale e della lingua nazionali.

Essendo un premio nato in seno ad un’associazione di drammaturghi, intende assicurare agli autori partecipanti tre cose essenziali: un giudizio qualificato, dato dai colleghi drammaturghi e da una prestigiosa giuria tecnica, premi concreti quali allestimento, repliche e pubblicazione in volume del testo vincitore, attenzione, studio critico e pubblicità intorno a tutte e cinque le opere finaliste.

Il Premio è aperto a tutti gli autori, iscritti o non iscritti al CeNDIC, non pone limiti di età, di generi drammaturgici, di nazionalità, di sesso, di razza, di religione, di opinioni politiche.

La partecipazione è totalmente gratuita.

I testi devono essere scritti in italiano, non in dialetto e non opere di traduzione, non devono essere mai stati messi in scena, né essere stati pubblicati e non devono aver mai vinto altri premi.

Possono partecipare anche autori di nazionalità straniera.

L’edizione del Premio CeNDIC 2023 è a tema libero. Verranno particolarmente apprezzati e considerati i testi che metteranno la scrittura innanzi a tutto.

Ovvero, non solo l’attenzione ai valori linguistici, ma anche alla scansione dei tempi narrativi e degli snodi drammaturgici indispensabili alla costruzione di una storia scenicamente efficace.

Il Premio prevede l’assoluto anonimato dei concorrenti, garantito dal Notaio Giorgio Coco di Roma.

Il Premio CeNDIC consiste nell’allestimento dell’opera vincitrice, prodotta da Teatro Mania – Teatro Marconi, diretta da Felice Della Corte, nelle rappresentazioni dello spettacolo nel corso del 2024 al Teatro Marconi di Roma e nella pubblicazione in volume ad opera della Casa editrice ‘La Mongolfiera’.

I partecipanti al premio dovranno inviare i loro testi entro e non oltre il 30 settembre 2023.

La giuria tecnica è composta da:

Nicasio Anzelmo, regista;

Pietro Bontempo, attore e regista;

Alessandro Chiti, scenografo;

Tania Corsaro, produttrice teatrale;

Emilia Costantini, critica teatrale e scrittrice;

Felice Della Corte, attore e regista, Direttore artistico del Teatro Marconi di Roma;

Maria Rosaria Omaggio, attrice e regista;

Domenico Pantano, attore e produttore teatrale;

Marina Tagliaferri, attrice;

Orazio Torrisi, produttore e regista;

Pamela Villoresi, attrice, Direttrice artistica del Teatro Biondo Stabile di Palermo.

A loro si affianca la Presidente del CeNDIC, Maria Letizia Compatangelo.

Al fine di favorire contaminazioni tra diversi settori artistici e la conoscenza della Drammaturgia Italiana Contemporanea nell’ambito cinematografico, durante la serata della premiazione, la giuria tecnica del Premio CeNDIC, integrata dalla Segreteria della Federazione Aut-Autori, attribuirà un premio speciale, denominato Autori, all’opera cinematografica realizzata negli ultimi 5 anni, tratta da un testo di drammaturgia italiana contemporanea.

Il Premio sarà costituito da una targa e una somma di euro 1.000,00 assegnati all’autore o agli autori dell’adattamento cinematografico.

Bando completo, modalità d’iscrizione e informazioni su http://www.cendic.it/.