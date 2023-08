‘Sera Passaie…’: musica, arte ed enogastronomia a Forino (AV)

La XVI edizione è in programma dal 17 al 20 agosto

Riceviamo e pubblichiamo.

La XVI Edizione di ‘Sera Passaie… a Forino’ si terrà di nuovo ad agosto dal 17 al 20, portando a quattro i giorni del Festival.

La location è sempre la stessa, nel consueto scenario del centro storico di Forino (AV), come la dichiarazione d’intenti dell’Associazione ‘Libertas Forino’, che da sempre organizza l’evento, ossia far conoscere e valorizzare una parte di Forino e dell’Irpinia dimenticata, offrendo al visitatore una proposta artistica che si è sempre distinta per originalità e qualità.

Artisti di vari generi musicali, arti visive e circo di strada sono protagonisti delle quattro serate cariche di allegria, ospitalità e tanto colore. Tre punti ristoro con comodi posti a sedere, dislocati lungo il percorso del festival, danno la possibilità al visitatore di godere di una reale e gradevole sosta.

Nelle quattro sere del festival ci saranno diversi punti spettacolo con ben 22 attrazioni tra gruppi musicali, danza e artisti di strada, dislocati nel centro storico di Forino, location del festival.

Giovedì 17 agosto dalle ore 21:00 ci saranno:

– nel palco di spiazzo Laudati i Magma – Gruppo irpino che propone un repertorio pop/dance di grandi classici della tradizione italiana ed internazionale in chiave acustica;

– nel palco di spiazzo San Francesco ci sarà Dj Marmy con una selezione musicale che ripercorre le sonorità della Musica Latina dalla tradizione alla modernità;

– nella piazzetta Caracciolo Max e Very dance proporrà, nel corso della serata, varie esibizioni di danza on the road alternandosi con l’artista di strada la Cuoca delle Bolle si esibirà in uno spettacolo nel quale nella sua cucina, preparerà con un soffio di passione, stuzzicanti manicaretti fatti di bolle di sapone;

– nel palco centrale di Largo Ponte gli OMP – ‘omaggio alla musica popolare’, gruppo del Sannio che ripercorre nella musica e nella danza la tradizione popolare del Sud Italia.

La Tarantella di Montemarano per le strade del centro storico di Forino, ricreerà quell’atmosfera magica che si respira nel periodo carnevalesco dove i visitatori non potranno far a meno di danzare al ritmo sincopato della Montemaranese.

Venerdì 18 agosto dalle ore 21:00 ci saranno:

– nel palco di spiazzo Laudati Silvano Santacroce Trio, presenterà ‘Napoli in Blues’, un viaggio lungo 50 anni attraverso le canzoni e gli artisti che hanno segnato la storia della musica partenopea;

– nel palco di spiazzo San Francesco ci saranno i Reggae for Shashamene band che presenterà il nuovo lavoro discografico ‘Pino Daniele – Reggae a metà insieme per l’Etiopia’ che è anche un progetto di beneficenza;

– nella piazzetta Caracciolo Max e Very dance proporrà, nel corso della serata, varie esibizioni di danza on the road, alternandosi con Carlos il Giocoliere, artista di strada completo propone con il suo Juggling Show uno spettacolo che unisce la magia del circo e il divertimento del cabaret;

– nel palco centrale di Largo Ponte ci saranno i Dakkamà, band salentina che presenta un progetto di musica cantautorale con strumenti tradizionali e testi in dialetto salentino affiancati a suoni ricercati nel panorama musicale contemporaneo.

Canoni e schemi musicali della cultura musicale del sud Italia in cui la pizzica pizzica costituisce il fulcro su cui il gruppo sperimenta contaminazioni con ritmi incalzanti e richiami al Rock/Pop.

A seguire ci sarà un Dj-Set a cura del team di Disco Servicemusicheria che concluderà la serata. La Tarantella di Montemarano sfilerà per le strade del centro storico di Forino.

Sabato 19 agosto alle ore 21:00 ci saranno:

– nel palco di spiazzo Laudati Dj Marmy proporrà il suo sound, dal son alla salsa, dalla rumba al reggaeton e tutti i generi che caratterizzano il panorama latino; nel palco di spiazzo San Francesco ci saranno i Twin Peaks formazione che propone musica blues, rock and roll e rockabilly;

– nella piazzetta Caracciolo Lucy dea del fuoco, lascerà incantati e senza parole adulti e bambini con numeri di danze e manipolazioni con fuoco ed oggetti infuocati;

– Alkemica la cartomante proporrà uno spettacolo di cartomanzia e mentalismo che saprà rapire l’attenzione e stupire il pubblico presente;

– chiuderanno la serata nel palco centrale di Largo Pontegli Zeketam band irpina con grandissimo riscontro, nata nel 2009 dall’idea di Toni Cipriano, attuale frontman che combina melodie antiche e sonorità innovative, modellata da svariate ritmiche possenti e dinamiche… affinché il passato guardi al futuro;

a ‘Sera Passaie… a Forino’ presenteranno il loro 5° lavoro discografico ‘Paura Mai’. La Tarantella di Montemarano sfilerà per le strade del centro storico di Forino.

Domenica 20 agosto alle ore 21:00 ci saranno:

– nel palco di spiazzo Laudati Luigi e Rosa, coppia artistica forinese che condivide la passione della musica italiana ed internazionale da anni protagonista in tutte gli eventi locali e provinciali;

– nel palco di spiazzo San Francesco ci saranno i Tarantwo duo chitarra/voce e violino/mandolino che proporrà uno spettacolo di folk d’autore, dalle radici del sud fino ai grandi cantautori di influenza world;

– nella piazzetta Caracciolo la Signorina Batò bubble show sarà indaffarata a preparare la pozione magica dove tante bolle danzeranno in cielo, accompagnate da note allegre e divertenti, regalando a tutti uno show mozzafiato;

– Azahar Fire Show presenterà uno spettacolo di giocoleria, fachirismo e coreografie dove nel finale gli effetti speciali e l’accensione del cuore infuocato, faranno da cornice ad un momento unico.

– Chiuderanno la serata e la XVI edizione del festival ‘Sera Passaie… a Forino’, nel palco centrale di Largo Ponte, i Lumanera formazione nata nel giugno 2004, composta da musicisti irpini provenienti da diverse esperienze musicali ma che trovano una espressività comune attraverso la musica etno popolare del Sud Italia.

La Lumanera contamina le proprie radici musicali con i suoni del mondo, attinge dalla carnalità della tradizione campana la forza per un viaggio musicale attuale.

Dopo due lavori discografici oltre ad un live registrato in teatro a ‘Sera Passaie… a Forino’ presenterà l’ultimo album uscito da poco ‘Co Tigo’.

La Tarantella di Montemarano sfilerà per le strade del centro storico di Forino.

Iniziative collaterali al festival

Mostre

Oltre agli spettacoli previsti dal programma artistico ci saranno delle interessantissime mostre nelle splendide sale e nel cortile interno di Palazzo Caracciolo dove ci saranno:

– Franco Finelli, Maestro d’Arte nativo di Forino, si forma all’Accademia delle Belle Arti di Napoli. Ha collaborato nella metà degli anni 60 quale aiuto scenografo preso il Teatro San Ferdinando di Eduardo De Filippo. Nel corso della sua carriera ha realizzato scenografie per innumerevoli compagnie teatrali che hanno rappresentato opere nei più importanti teatri della Campani oltre che al teatro di Isola del Liri (FR) al teatro di Granella di Milano. Ha partecipato a diverse mostre internazionali in Italia e all’estero;

– Rosa Giordano, giovane artista forinese formatasi presso l’istituto d’arte di Avellino in grafica pubblicitaria e fotografia, ama ritrarre volti con esplosioni di colore usando la tecnica di acrilico su tela; la personale del maestro Pino Lucchese, artista avellinese che predilige la tecnica del pastello alternandola a quella della china, della matita e dell’acquerello, dedicati agli scorci di una Avellino di un tempo in cui compaiono figure tipiche dell’epoca intente in antichi mestieri quasi scomparsi;

– la personale di Arianna Picariello, giovane artista contradese che preferisce la tecnica pittorica di acrilico su tela in monocromatico per realizzare opere che rappresentano la figura umana e il ritratto;

– quelli della ‘Palazza’, suggestiva raccolta di foto dei primi del ‘900 di abitanti dell’antico quartiere della Palazza, situato nel centro storico ‘alto’ di Forino, che ritraggono scorci di vita quotidiana, usi, costumi e memorie di concittadini dell’epoca e di luoghi che ancora oggi mantengono immutato il loro fascino. Mostra nata da uno spunto di Armando Barone, creatore dell’omonima pagina su Facebook.

Escursioni

Nei giorni del Festival, inoltre, ci saranno diverse iniziative a carattere sportivo ed esplorativo che contribuiranno a far scoprire le bellezze naturali di Forino ai visitatori e che avranno come comune denominatore la riflessione e il ricordo:

– sabato 19 agosto alle ore 16:00 ci sarà le II edizione di ”Forino Corre’ in ricordo di Elena’ manifestazione podistica che si snoderà tra le strade di Forino. Le donazioni raccolte durante l’evento saranno devolute in beneficenza per la lotta contro i tumori. Per info e iscrizioni www.elenaespositofoundation.it;

– domenica 20 agosto alle ore 8:00 ci sarà il ‘Memorial Giuseppe Novembre’, passeggiata in Mountain Bike in ricordo di un caro amico con una straordinaria passione per il ciclismo che si snoderà tra le colline che circondano Forino sino ad arrivare a Campo Summo.

Per info e iscrizioni 334-6009529 / 347-5520624;

– Inoltre, in collaborazione con l’Associazione Irpinia Trekking di Avellino sono state organizzate quattro escursioni:

a) venerdì 18 agosto alle ore 9:30 per la Sorgente Mugliano;

b) sabato 19 agosto alle ore 9:15 attraverso il sentiero europeo E1 Forino per la grotta di San Michele sul Monte Faliesi;

c) sempre sabato 19 agosto alle ore 9:30 escursione verso il Santuario di San Nicola, frazione Castello;

d) domenica 20 agosto alle ore 9:30 per la località Meleto.

Al termine delle escursioni sarà possibile partecipare ad un pranzo comunitario con gli organizzatori di ‘Sera Passaie… a Forino all’ombra del Platano di Forino’, albero monumentale di 150 anni.

Per info e iscrizioni 338-9701983 – irpiniatrekking@libero.it.

Enogastronomia

Negli anni sempre più attenzione è stata riservata all’enogastronomia proposta nel festival. A partire dalle ore 19:30, nei tre stand del gusto, dislocati lungo tutto il percorso, si potranno assaporare tantissime specialità locali e regionali.

Nello stand di largo Ponte dedicato ai piatti tradizionali forinesi si potranno gustare degli ottimi primi come le cortecce ai funghi porcini, dei secondi tipici locali come la tiella e la scamorza alla brace con funghi porcini, i panini con salsiccia e cotechino con verdure di stagione e la pagnotta forinese.

Nello stand di Spiazzo San Francesco dedicato allo Street Food ci saranno ottimi fritti come la montanara, le patatine, i dolci come: le graffe e gli angioletti con la nutella e tanti cibi sfiziosi come caciocavallo impiccato, arrosticini abruzzesi, il cuzzetiello con le polpette.

Nello stand di Spiazzo Laudati dedicato all’innovazione, oltre ad un tagliere di salumi e formaggi irpini lo Chef Federico Della Cerra presenterà dei piatti ricercati come: il tortino di patate con provola e funghi con fonduta di caciocavallo podolico, i paccheri con pomodorini di Corbara, melenzane, polvere di olive nere e cremoso di bufala e le Ribs.

Ad accompagnare tutte queste prelibatezze ci saranno curati da ‘Vini e Sapori d’Irpinia’ e le birre artigianale di Okorei.