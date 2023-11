Seminario Unicost su tratta esseri umani con On. Colosimo

Workshop online in programma il 30 novembre

Riceviamo e pubblichiamo.

‘Tratta di esseri umani e sfruttamento. Il nuovo volto della schiavitù moderna, nella dimensione internazionale, europea e nazionale’ è il tema del seminario online, che si svolgerà giovedì 30 novembre alle ore 15:00, organizzato dal Centro studi Nino Abbate, parte del gruppo associativo della magistratura Unicost, attraverso il quale si dibatterà di questioni come la tratta di esseri umani, lavoro forzato, matrimonio forzato o servile, servitù per debiti, sfruttamento sessuale, pratiche simili alla schiavitù, vendita e sfruttamento di bambini.

Al seminario sarà possibile partecipare gratuitamente attraverso link Zoom presente nella home page, alla sezione Eventi, del sito web www.unicost.eu.

Nel convegno interverranno i vertici nazionali dell’Antimafia e i rappresentanti delle istituzioni internazionali più impegnate in questo campo: dalla Presidente della Commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo, al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, Giovanni Melillo, e al Giudice italiano della Corte Penale Internazionale, Rosario Aitala, insieme con Petya Nestorova, Segretario esecutivo della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, Andrea Salvoni, Coordinatore OSCE per la lotta contro la tratta di esseri umani, Hilary Axam, Coordinatore nazionale sulla tratta degli esseri umani degli Stati Uniti, Lynette Woodrow, Viceprocuratore capo della Corona e responsabile nazionale della schiavitù moderna per il Crown Prosecution Service del Regno Unito, Roberta Collidà, Magistrato di collegamento presso il Ministero della giustizia della Repubblica di Francia e per il Principato di Monaco.

Il simposio si aprirà con gli indirizzi di saluto di Rossella Marro, Presidente di Unità per la Costituzione, e Toni Mira, giornalista, già caporedattore de ‘L’Avvenire’.

Modererà gli interventi David Mancini, Procuratore presso il Tribunale per i Minorenni de L’Aquila.

Seguiranno le relazioni di Luca Masera, Professore ordinario di diritto penale nell’Università di Brescia, Francesca Nicodemi, Avvocato, esperto indipendente, e Francesco Cananzi, Giudice della Corte di Cassazione, già consigliere del CSM.

Le conclusioni saranno affidate ad Antonio Balsamo, Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione.

Programma