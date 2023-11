Peppino di Capri, Mimmo di Francia e Depsa a ‘Il Valore dell’Esperienza’

1973 – 2023 Cinquant’anni di… Champagne!

È il novembre del 1973 e un 45 giri fa capolino nei negozi di dischi di tutta Italia. ‘Champagne’ e la voce di Peppino di Capri catturano i cuori degli spettatori di ‘Canzonissima’, la trasmissione televisiva della Rai che vede esplodere il brano firmato da Mimmo di Francia, Depsa e Sergio Iodice.

Per celebrare il mezzo secolo di vita della leggendaria canzone, mercoledì 29 novembre alle ore 16:30 la Sala Convegni ‘Cavaliere Vincenzo Cozzolino’, nel cuore della sede di Napoli dell’associazione nazionale 50&PIÙ, in via Cervantes, 55, ospiterà uno straordinario incontro con Peppino di Capri e con due ‘papà’ di ‘Champagne’, il compositore Mimmo di Francia e l’autore Depsa, ovvero Salvatore De Pasquale.

Nel corso dell’evento verrà presentata l’edizione speciale in vinile, in tiratura limitata – prodotta da Peppino di Capri e Mimmo di Francia – del 45 giri di ‘Champagne’, realizzata da MDS – Multimedia Duplication Service.

L’incontro si inserisce nel più ampio quadro delle iniziative della 50&PIÙ di Napoli, presieduta da Maurizio Merolla, e di ‘Sei personaggi in cerca di incontro: il valore dell’esperienza’, un ciclo di appuntamenti che – da ottobre 2023 – animano la programmazione culturale dell’associazione nazionale 50&PIÙ, sede di Napoli.

Curati dal giornalista e scrittore Michelangelo Iossa, gli appuntamenti organizzati e promossi da 50&PIÙ / sede di Napoli vedono protagoniste figure di rilievo e di eccellenza del mondo dell’arte, dell’imprenditoria, della letteratura o delle istituzioni, per un confronto costante con il pubblico e con gli iscritti della 50&Più.

Dal 1973 ad oggi, la canzone ‘Champagne’ ha fatto letteralmente il giro del mondo: nell’arco di 50 anni, il brano ha attraversato ogni latitudine trasformandosi in una delle melodie italiane più eseguite al mondo, accanto a ‘Volare’, ”O Sole Mio’, ‘Caruso’, ‘L’Italiano’, ‘Quando Quando Quando’, ‘Estate’, ‘Azzurro’ e ‘Con te Partirò’.

Cantata da Andrea Bocelli e Roberto Carlos, amata da Antonio Carlos Jobim e Roberto Murolo, da Julio Iglesias e Domenico Modugno, da Diego Armando Maradona e Paulo Roberto Falcao, apprezzata da Frank Sinatra, Luciano Pavarotti e Mariah Carey, applaudita da Franco Battiato, Gianna Nannini, Paolo Coelho, Caterina Caselli, Fiorello, Lino Banfi, Gianni Morandi, Renzo Arbore e da milioni di ascoltatori dal Brasile alla Svizzera, dal Libano al Venezuela, dall’Italia agli USA: tutto questo è… ‘Champagne!’

