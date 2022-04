Sanità 100% digitale, i 5 nuovi servizi dell’App Toscana Salute

Giani: ‘Tante straordinarie opportunità di innovazione tecnologica. È un nuovo Rinascimento. La televisita sarà il futuro della medicina. Investimenti con il PNRR’

Prenotazione delle analisi del sangue, televisita, libretto di gravidanza digitale, pronto badante, protezione internazionale: sono questi i 5 nuovi servizi, che si aggiungono ai 25 già esistenti all’interno dell’App Toscana Salute, attivata il 2 luglio 2021. Da quella data i nuovi utenti sono 413,274. A oggi è stata scaricata da circa un milione di cittadini.

Nella nuova sezione della app, che contiene il collegamento ad altri servizi di sanità digitale resi disponibili per i cittadini, da oggi 8 aprile sono dunque accessibili:

Prenota analisi del Sangue: servizio ‘Zerocode’, per facilitare la prenotazione delle analisi del sangue, direttamente online;

hAPPyMamma: web app/app dedicata al percorso nascita, promossa come strumento di accompagnamento per le donne dall’inizio della gravidanza fino al primo anno di vita del bambino e che introduce l’uso del libretto di gravidanza digitale;

Televisita: piattaforma regionale che permette che medico e paziente possano interagire a distanza, in collegamento audio-video dal proprio dispositivo, senza recarsi in ospedale;

Pronto badante: servizio telefonico, con cui la Regione mette a disposizione delle famiglie un servizio di sostegno rivolto alla persona anziana nel momento in cui si presenta per la prima volta un momento di fragilità;

Protezione internazionale: piattaforma online, che nasce dal progetto I.c.a.r.e. con lo scopo di garantire la presa in carico da parte dei servizi sanitari territoriali dei titolari e/o richiedenti di protezione internazionale, attraverso équipe multidisciplinari, che garantiscono percorsi dedicati e culturalmente orientati come quelli assistenziali offerti dai consultori. Le informazioni per accedere ai servizi sanitari territoriali sono tradotte in 12 lingue straniere compreso l’ucraino.

Afferma il Presidente Eugenio Giani:

La strada che abbiamo intrapreso è quella giusta. Sono orgoglioso delle tante straordinarie opportunità di innovazione tecnologica, che abbiamo messo a disposizione dei cittadini come ad esempio la televisita che sarà il futuro della medicina. Questa app è nata in un momento di emergenza, oggi rappresenta la speranza. La pandemia è stato un evento senza dubbio eccezionale nell’arco dei 51 anni di storia della nostra Regione Grazie al lavoro dei medici, infermieri, tecnici e di tutti gli operatori delle nostre aziende sanitarie e ospedaliere, la Toscana ha affrontato questa sfida in maniera egregia. Il nostro sistema informatico sanitario ha consentito di programmare ed erogare tutta l’offerta sanitaria di questo difficile periodo e si è dimostrato all’altezza anche nei momenti più complicati. Basti pensare alla piattaforma per la prenotazione dei tamponi molecolari o dei test antigienici, che ha assicurato oltre 2 milioni e mezzo di operazioni, alla piattaforma per la prenotazione del vaccino anti-Sars-Cov-2, per quasi 9 milioni di somministrazioni, o alla piattaforma per la consultazione dei referti Covid, che ha raggiunto i 15 milioni di accessi. I complimenti della comunità europea e della struttura commissariale, guidata dal generale Figliuolo hanno peraltro sottolineato la bontà del nostro sistema informatico sanitario. Continueremo a investire su questo fronte anche tramite il PNRR.

Sottolinea l’Assessore al diritto alla salute Simone Bezzini:

I numeri totalizzati con i sistemi di sanità digitale della nostra Regione sono davvero importanti garantendo ai nostri cittadini una molteplicità di strumenti, per accedere ai servizi sanitari. Certo questo non basta e anche tutti i consueti canali di accesso rimangono attivi, come il telefono o lo sportello. Per facilitare l’accesso agli strumenti digitali abbiamo attivato progetti di alfabetizzazione informatica anche per le fasce di età che hanno meno confidenza con la tecnologia. Per gli over 65, per esempio, abbiamo lanciato la campagna ‘Connessi in buona compagnia’, per non lasciare indietro nessuno. Attraverso una fitta rete presente sul territorio, dalle botteghe della salute agli uffici dei Comuni, alle sedi dei sindacati dei pensionati, abbiamo messo a disposizione vari punti di accesso, ma anche di formazione.

Aggiunge Federico Gelli, Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale:

Negli ultimi 24 mesi siamo stati fortemente impegnati nello sviluppo di strumenti digitali a supporto della lotta alla pandemia con scenari che nessuno aveva mai affrontato prima, ma la sanità digitale, intesa come ricorso alla tecnologia digitale a supporto dell’innovazione del sistema sanitario, è sempre stata tra le priorità della Regione Toscana.

Lo dimostrano i numerosi portali sviluppati e già messi a disposizione dei cittadini: https://prenota.sanita.toscana.it/

https://zerocode.sanita.toscana.it/

https://televisita.sanita.toscana.it/

https://fascicolosanitario.regione.toscana.it/

https://celiachia.sanita.toscana.it/celiachia-web/

ma anche alcune grandi nuove piattaforme digitali rilasciate a uso dei nostri professionisti del servizio sanitario regionale quali i piani terapeutici online o il sistema informativo socio-sanitario o socio-assistenziale

commenta l’ingegnere Andrea Belardinelli, responsabile regionale del Settore Sanità digitale e Innovazione.

L’App Toscana Salute si scarica da Apple store o da Play store e si utilizza con una identità digitale. È sufficiente essere in possesso delle credenziali SPID, tra le quali anche quelle richiedibili gratuitamente in tutti gli sportelli delle Aziende sanitarie e ospedaliere toscane, oppure inserire la propria tessera sanitaria in un Totem PuntoSi e digitando il proprio pin, stampare il QrCode e inquadrarlo poi con la fotocamera dello smartphone.

Le funzioni di App Toscana Salute

Visualizzazione e download dei referti

All’interno dell’app toscana salute è possibile visualizzare e scaricare sul proprio dispositivo i vari referti, che vengono rilasciati dalle strutture sanitarie e ospedaliere, suddivisi in comode sezioni e ordinati per data di accettazione in formato pdf.

Le sezioni sono:

Referti Laboratorio: contenente i referti relativi agli esami di laboratorio;

Referti Radiologia: contenenti i referti relativi agli esami radiologici;

Referti Tao: contenete i referti relativi alla terapia anticoagulante orale;

Referti Trasfusionali: contenenti referti relativi alle analisi del sangue previste per il percorso trasfusionale.

Visualizzazione e download Lettera di dimissioni ospedaliere

Dalla sezione ‘Lettere dimissioni ospedaliere’ è possibile visualizzare sul proprio dispositivo l’ elenco dei propri accessi relativi ai ricoveri effettuati presso le strutture regionali, all’interno del quale il cittadino trova il dettaglio del singolo ricovero e visualizza una sezione che riporta oltre ad ASL/AOU, la data di dimissione del ricovero e un’icona per l’accesso alla lettera di dimissione associata in formato pdf.

Accessi al Pronto Soccorso

Da questa sezione il cittadino visualizza l’elenco dei propri accessi di pronto soccorso effettuati presso le strutture regionali. E’ possibile accedere al dettaglio del singolo ricovero e visualizzare una sezione che riporta i dati di dettaglio e un’icona per la visualizzazione del verbale di dimissione in formato PDF, se presente.

Visualizzazione e gestione ricette

App Toscana Salute permette di visualizzare e gestire le Ricette farmaci e le Ricette per visite ed esami da sezioni ad hoc:

Ricette farmaci: permette sia la visualizzazione/download delle ricetta elettronica che la possibilità di vedere il dettaglio, con anche i dati relativi al medico prescrittore, delle eventuali esenzioni e dati specifici del farmaco prescritto.

Ricette visite ed esami: permette la visualizzazione/download della ricetta elettronica dematerializzata, con la possibilità di visualizzare il dettaglio dei dati contenuti in essa e di gestirne la prenotazione dallo specifico tab ‘Prenota Ricetta’.

Consultazioni scheda farmaci

Da questa sezione è possibile visualizzare l’elenco dei principi attivi dei farmaci assunti. Selezionando uno specifico principio attivo si visualizza l’elenco dei farmaci relativi. I farmaci sono ordinati per data e per ciascuno è fornito il dettaglio del dosaggio, della forma farmaceutica e del nome commerciale.

Prenotazioni Cup

Tramite questa sezione è possibile inserire un Nre oppure cercare su Ricette visite per selezionare e prenotare una ricetta elettronica dematerializzata. Questa funzionalità permette al cittadino in tre steps di selezionare data, ora e località in base alle disponibilità presenti e, dopo un messaggio che comunica il successo dell’operazione, di visualizzare e scaricare il promemoria dell’appuntamento.

Scelta medico di famiglia

Attraverso questa funzionalità è possibile visualizzare una schermata di riepilogo dei dati del proprio medico attuale. Attraverso il pulsante “Cambio medico” è possibile visualizzare l’elenco dei medici disponibili e selezionare tra questi il medico di interesse.

Vaccinazioni

Dalla sezione ‘Attestazione scolastica vaccinazioni effettuate’ è possibile visualizzare ed effettuare il download dell’attestazione delle vaccinazioni effettuate, richieste dalla scuola.

Dalla sezione ‘Consultazione delle vaccinazioni effettuate’ è possibile scaricare il libretto delle vaccinazioni effettuate, rilasciato dalla Asl di riferimento.

Esenzioni

All’interno dell’app Toscana Salute è possibile gestire e visualizzare le varie esenzioni che si possiedono. A ciascuna tipologia corrisponde una specifica sezione:

Attestato di esenzione: al suo interno è possibile visualizzare in formato tabellare l’esenzione principale associata al cittadino e la lista delle altre esenzioni attive, se presenti. Accedendo si può visualizzare il dettaglio dell’esenzione principale e scaricare il documento pdf;

Autocertificazione esenzione per reddito: all’interno di questa sezione è possibile inserire e consultare le autocertificazioni relative alle esenzioni per reddito associate al cittadino;

Consultazione delle esenzioni per patologia: qui si visualizza l’elenco delle esenzioni per patologia attive per ciascuna delle quali è possibile consultare le informazioni essenziali come la Asl di erogazione, il codice e la descrizione dell’esenzione, la data di rilascio e la data di scadenza.

Pagamenti

Dall’app Toscana Salute è possibile gestire il pagamento dei ticket delle prestazioni sanitarie ricevute:

Dalla sezione ‘Pagamenti posizione debitoria’ è possibile visualizzare l’elenco dei pagamenti in attesa e tramite il pulsante ‘Paga’, dopo averne selezionato uno dall’elenco, è possibile consultare il riepilogo relativo ai dati del pagamento da effettuare e procedere collegandosi direttamente dall’app al portarle regionale dei pagamenti.

Dalla sezione ‘Pagamenti tramite Iuv’ invece è possibile effettuare il pagamento dei ticket semplicemente inserendo il codice Iuv e il codice fiscale.

Coronavirus (Covid-19)

La sezione Coronavirus (Covid-19) contiene al suo interno tutti i servizi che si sono resi indispensabili durante la pandemia da Coronavirus. Da qui è possibile accedere al servizio di prenotazione dei tamponi (Prenota Tampone) visualizzarne lo stato (attraverso la sezione Stato prenotazione tampone) e visualizzarne e scaricare l’esito (dalla sezione Esiti dei tamponi).

In questa sezione è anche possibile prenotare un vaccino (Prenota vaccino) consultare le vaccinazioni effettuate (sez. Consultazione delle vaccinazioni da cui si può scaricare il libretto vaccinale) e visualizzare e scaricare l’Attestato di fine isolamento dall’omonimo tab. Infine, da questa sezione è possibile visualizzare e scaricare la Certificazione verde Covid-19.

Borsellino elettronico per celiaci

Questa sezione consente di monitorare il budget messo a disposizione dal sistema sanitario sui prodotti per celiaci visualizzando i grafici relativi alle spese effettuate nel mese corrente con la possibilità di personalizzare il periodo di riferimento. E’ inoltre possibile scansionare i bar code dei prodotti durante l’acquisto, per verificare quali siano acquistabili usando il borsellino.

Taccuino personale

Sezione all’interno della quale il cittadino può inserire autonomamente dati e documenti personali relativi ai propri percorsi di cura, che possono tornare utili al personale sanitario oppure al cittadino stesso, tramite delle sottosezioni compilabili. Tali informazioni possono riguardare per esempio dati personali, allergie, farmaci, patologie… Tramite il taccuino personale è, inoltre, possibile gestire l’agenda, segnando gli appuntamenti e i promemoria direttamente sul calendario in app e sincronizzarlo con quello del dispositivo.

Informazioni utente

Sezione contenente informazioni relativi all’utente

Privacy e consenso FSE

Sezione contenente l’informativa sulla privacy e l’utilizzo dei dati degli utenti

News

Sezione che permette al cittadino di consultare le notizie

Numeri utili

Sezione contenente i numeri utili del sistema sanitario toscano, come il Centro di ascolto malattie rare, Informazioni ticket e Cure palliative.

Alcuni dati

5.361.631 gli accessi al fascicolo sanitario elettronico dal 1 gennaio 2019 a oggi

240.173 le prenotazioni Cup online dal 1 aprile 2019 a oggi prenotazioni, 18.984 gli spostamenti e 50.030 le disdette

185.436 le televisite dal 1 giugno 2020 a oggi

745.171 le prenotazioni di prelievi del sangue con Zerocode dal 16 luglio 2020 a oggi

18.721 i pazienti celiaci, che utilizzano il borsellino elettronico per oltre 17 milioni di euro in buoni

63.630.068 le ricette elettroniche inviate via sms, dal 29 febbraio 2020 a oggi

47.723 piani terapeutici elettronici prescritti dagli operatori sanitari, dal 16 luglio 2022 a oggi