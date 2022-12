Sahara: da Berlino denuncia di violazioni a Tinduf

Visita di una delegazione della società civile delle province meridionali del Marocco in Germania

Una delegazione della società civile delle province meridionali del Marocco ha denunciato le violazioni dei diritti umani nei confronti dei sequestrati nei campi di Tindouf, in territorio algerino.

Lo ha fatto nell’ambito di una visita che si è svolta questa settimana a Berlino e nel corso di incontri tenuti con funzionari del Bundestag e conferenze organizzate nel capoluogo tedesco la delegazione, che comprendeva, tra gli altri, il Presidente dell’associazione ASADEDH, Ramdan Masoud, in rappresentanza delle vittime della milizia del Polisario, e Khira Khribich, che ha vissuto per vent’anni nei campi di Tindouf, testimoni delle diverse forme di tortura e delle loro conseguenze sulla vita delle vittime e dei crimini commessi dal Polisario contro le popolazioni sahrawi sequestrate nei campi.

Ramdan Masoud ha anche interrogato membri del parlamento tedesco sulle sparizioni forzate e gli abusi perpetrati dalle milizie nei campi di Tindouf, in territorio algerino, con la complicità delle autorità di questo Paese e ha esposto i dettagli della denuncia contro i vertici del separatisti, l’accoglienza illegale di Brahim Ghali in Spagna e la cospirazione per salvarlo dalla condanna per crimini contro l’umanità.

Inoltre, altri membri della delegazione, vale a dire Limam Boussif, imprenditore e attore associativo, e Zineb Ramdan, giovane imprenditore di Laayoune, hanno concentrato i loro interventi sulle opportunità imprenditoriali accessibili ai giovani delle Province del sud e sul potenziale della regione per gli investimenti sostenibili, la produzione di energia verde e la pesca e dei porti.

Da parte sua, Shaibata Mrabih Rabou, Presidente del Sahara Center for Studies and Research on Development and Human Rights, ha sottolineato che l’Iniziativa di autonomia, descritta come seria e credibile in tutte le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dal 2007, è stata sviluppata attraverso un processo consultivo che coinvolge tutti i segmenti delle popolazioni sahariane del Regno.

Ha anche colto l’occasione per negare le accuse circa la rappresentatività del Polisario, affermando che gli unici rappresentanti legittimi della popolazione del Sahara marocchino sono gli eletti locali della regione, di cui lui stesso fa parte.