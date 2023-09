Roma, Segnalini: a Portonaccio lavoro in sinergia per sicurezza stradale

Riceviamo e pubblichiamo.

A via di Portonaccio stiamo portando avanti un lavoro in sinergia. Voglio ringraziare il dipartimento CSIMU che, oltre all’allargamento dei marciapiedi e della messa in sicurezza, svolge un lavoro di coordinamento che permette ad ANAS e RFI di procedere con le loro lavorazioni in modo organizzato.

Una parte dei fondi utilizzati per l’intervento proviene dal Giubileo, in particolare per la riqualificazione della strada e sottolineo questo aspetto perché, con i fondi giubilari, stiamo eseguendo lavori importanti per la città, in tutta la città.

È un lavoro, soprattutto, all’insegna della sicurezza stradale, per pedoni, per disabili, genitori con i passeggini, ma anche per i veicoli che potranno transitare in sicurezza sotto al tunnel completamente risanato.