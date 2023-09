Angelo Di Gennaro al Teatro Mediterraneo festeggia 40 anni di carriera

Il 25 settembre a Napoli grande festa spettacolo a ingresso gratuito su prenotazione

Attesa delle grandi occasioni al Teatro Mediterraneo di Napoli, dove, per il 25 settembre 2023, alle ore 20:30, tutto è pronto per la grande festa spettacolo dedicata all’attore e cabarettista Angelo Di Gennaro in occasione dei suoi primi 40 anni di carriera.

Una data emblematica che, nello storicizzato teatro della Mostra d’Oltremare di Napoli, vedrà il popolare artista partenopeo celebrare l’importante ricorrenza alla sua maniera insieme al suo amato pubblico.

Una kermesse ricca di ospiti che, nel diventare una grande festa per il compleanno artistico del beniamino di tanti spettatori, registrerà la partecipazione di molti artisti pronti a portare in palcoscenico gli auguri più affettuosi per il loro amico e collega.

L’evento, che già alla sua vigilia sta riscuotendo un notevole interesse, è organizzato da Carmela Fontana Production, società titolare del brand ‘Napoletani nel mondo’.

Una nuova e interessante realtà nata nel nome di una città ricca di storia e grandi personaggi che si pone l’obiettivo di esportare le eccellenze napoletane in tutto il mondo.

Grazie anche al sostegno del main sponsor ‘H2 Power’, società napoletana leader nel settore delle energie rinnovabili, l’ingresso all’evento è gratuito e richiede una semplice prenotazione chiamando il numero 3498144647.

Angelo Di Gennaro, napoletano doc, ama definirsi ‘Il comico al servizio del cittadino’ durante la sua carriera ha realizzato numerosi interventi televisivi e partecipazioni in film di carattere nazionale riuscendo sempre a divertire il pubblico di ogni età.

Tra i suoi film come interprete, ricordiamo: ‘Io Giusy’, 2021, ‘Un figlio a tutti i costi’, 2018, ‘Made in China Napoletano’, 2017, ‘Lista civica di provocazione’, 2005, ‘Ladri di barzellette’ 2004, ‘Amore con la S maiuscola’, 2002, ‘Aitanic’, 2000.

Vicino al mondo del palcoscenico anche come protagonista di alcune commedie di successo, alterna da sempre i tour teatrali alle apparizioni televisive rimanendo uno dei capostipiti del grande cabaret di stampo napoletano.

Più volte ospite al Maurizio Costanzo Show su Canale 5, ed a programmi come Tappeto Volante, Joe Sarnataro con Renzo Arbore e Lino Banfi, è stato anche uno dei conduttori della mitica trasmissione Telegaribaldi.

Ha accompagnato i primi passi di giovani attori comici approdati al grande successo come Biagio Izzo, Rosalia Porcaro, Alessandro Siani, Antonio e Michele, Giampaolo Morelli, Rosaria De Cicco, i Ditelo voi e Lisa Fusco.

Infine, ha pure condotto una seguita trasmissione radiofonica sulle frequenze di Radio Amore.

Per i suoi 40 anni di carriera, al Teatro Mediterraneo, Angelo DI Gennaro promette uno spettacolo unico, diviso tra la sua comicità, quella degli ospiti e la grande canzone e musica.

Per gli spettatori un Di Gennaro inedito, capace per il suo importante anniversario di rivelarsi anche come passionale poeta aggiungendo alcuni suoi significati e introspettivi versi, alle battute, agli aneddoti divertenti e alla sua proverbiale e inimitabile ironia.