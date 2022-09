Riecco Spinacorona, musica sublime e alcuni ospiti d’eccezione

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

È stata presentata questa mattina, 22 settembre, a Palazzo San Giacomo la sesta edizione di ‘Spinacorona’, il festival musicale ideato e diretto dal pianista Michele Campanella, che si svolgerà dal 29 settembre al 2 ottobre con venti concerti distribuiti in tredici luoghi del centro storico.

Dopo un prologo affidato alla musica di due giovanissime arpiste, l’inaugurazione avrà luogo giovedì sera con due concerti di Mozart eseguiti da Michele Campanella e da Monica Leone con l’Orchestra della Toscana.

Tutti i concerti sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti.

Ha dichiarato il Sindaco Gaetano Manfredi:

L’appuntamento con la sesta edizione del Festival ‘Spinacorona passeggiate musicali napoletane’ è doppiamente importante per la città di Napoli. Innanzitutto per la qualità degli artisti protagonisti delle serate: 20 serate con alcuni tra i più importanti artisti della scena nazionale e internazionale.

E poi per i luoghi. Le serate si svolgeranno in 13 location diverse e sarà l’occasione per tanti turisti ma anche per tanti napoletani di scoprire alcuni tra i luoghi più belli e a volte meno conosciuti della città.