‘Play Duett (atto terzo)’ in Sala Assoli

In scena a Napoli dal 27 dicembre al 7 gennaio

Mercoledì 27 dicembre, ore 20:30, in Sala Assoli, a Napoli, va in scena l’atteso debutto di ‘Play Duett (atto terzo)’, progetto prodotto da Casa del Contemporaneo, che vede in scena le straordinarie creatività di Antonio Biasiucci, Lino Musella e Tonino Taiuti, con l’apporto musicale di Marco Vidino.

L’evento, ormai tradizionale in Sala Assoli, nel periodo natalizio, si configura come una vera e propria traversata nel patrimonio teatrale napoletano ed europeo.

Repliche fino a domenica 7 gennaio.

Costo del biglietto intero 18 euro; ridotto 14 euro.

Per info e prenotazioni: 345-4679142 – assoli@casadelcontemporaneo.it

‘Play Duett’ è una cavalcata libera in una dimensione spaziale dematerializzata – interna alla mente di chi fa e guarda il teatro -, che richiama lo sguardo dissidente di Antonio Neiwiller, nella sua esperienza di ‘ri-attraversamento’ dall’avanguardia alla tradizione.

A indicarlo è già il titolo che mette insieme la parola inglese ‘Play’, tradotta con giocare, ma traducibile anche con recitare. E ‘Duett’, che, nel dizionario tedesco, fa riferimento alla musica, ma il termine richiama anche l’inflessione partenopea e si allarga a misura d’attore, in un gioco a due che realizza una composizione drammaturgica ibrida, saldando insieme kabarett, varietà e avanspettacolo.

Infine, ‘Play’ è anche il tasto di accensione: ad azionarsi è la creatività degli artisti, grazie alla particolare costruzione drammaturgica, che lascia ampio spazio all’improvvisazione, all’invenzione e alla misteriosa ricerca nella parola e nel gesto, regalando continui slittamenti di senso.

Spiegano Musella e Taiuti: