‘Prova d’Attore’: regalati e regala un posto a teatro

Lo spettacolo andrà in scena il 27 dicembre al Teatro Don Bosco di Caserta

Riceviamo e pubblichiamo.

Il giorno 27 dicembre, alle ore 21:00, al Teatro Don Bosco di Caserta, con uno speciale libero ingresso grazie al supporto della Diocesi e della Caritas Diocesana di Caserta, andrà in scena, ‘Prova d’Attore’, l’opera vincitrice di 9 premi oscar del teatro comico italiano al Roma Comic Off.

Con una cifra simbolica corrispondente al solo libro ingresso darai, questo Natale, anche a chi non ha la possibilità di vivere il teatro una opportunità di momenti sereni come è nello spirito cristiano della natività. Un gesto sincero, un contributo corale di tutti, un’azione collettiva di rinascita della città.

Lo scopo dell’iniziativa, che promuove l’innovativo City Brand Culturale ‘Rosso Vanvitelliano – Caserta Città di Tutti’ è offrire una poltrona gratuita per la rappresentazione pomeridiana dello spettacolo nella stessa giornata a chi non può permetterselo grazie alla tua singola prenotazione di una poltrona a teatro per la sera del 27 dicembre.

‘Prova d’attore’: una commedia divertentissima, un libro e due ore di serenità che doni a chi è stato meno fortunato di te.

Prenota il regalo più bello!

Regala un gesto per te e per gli altri!

Quest’anno donati il teatro, il dono che dona.

Info e prenotazioni

tel. 340.3120046 – 392.2954745

email fabbricawojtyla@gmail.com

sito www.fabbricawojtyla.org