Parola: al festivalfilosofia Modena quasi 200 appuntamenti in 3 giorni

Conferenza stampa di presentazione l’11 settembre al Consorzio per il festivalfilosofia

Riceviamo e pubblichiamo.

Il festivalfilosofia torna con quasi 200 appuntamenti gratuiti in tre giorni per approfondire il tema ‘parola’.

Oltre 50 lezioni magistrali affidate a grandi protagonisti del pensiero contemporaneo, mostre, spettacoli, iniziative per bambini e cene filosofiche: è ciò che propone la ventitreesima edizione del festivalfilosofia di Modena, Carpi, Sassuolo, in programma da venerdì 15 a domenica 17 settembre in 40 luoghi delle tre città.

La manifestazione è organizzata dal ‘Consorzio per il festivalfilosofia’.

Il programma del festival viene presentato agli organi di informazione lunedì 11 settembre alle 10:15 presso il Consorzio per il festivalfilosofia a Modena, in largo Porta Sant’Agostino 337.

Intervengono alla conferenza stampa:

Gian Carlo Muzzarelli, Sindaco di Modena e Presidente dell’Assemblea del Consorzio per il festivalfilosofia;

Gian Francesco Menani, Sindaco di Sassuolo;

Davide Dalle Ave, Assessore alla cultura di Carpi;

Matteo Tiezzi, Presidente della Fondazione di Modena;

Mario Arturo Ascari, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi;

Giuliano Albarani, Consigliere d’Amministrazione della Fondazione Collegio San Carlo di Modena;

Anselmo Sovieni, Presidente del Consiglio direttivo del Consorzio per il festivalfilosofia;

Michelina Borsari, membro del Comitato scientifico del Consorzio per il festivalfilosofia;

Daniele Francesconi, Direttore del festivalfilosofia.

Chiudono la conferenza stampa gli interventi dei sostenitori – finanziatori istituzionali, sponsor, donatori – che testimoniano quanto il festival sia un progetto territoriale sintonizzato su comuni vocazioni di crescita civile e culturale.