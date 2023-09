‘Degas e i suoi amici’ a Parma

Dal 16 settembre 2023 al 7 gennaio 2024 una mostra trasversale a Palazzo Dalla Rosa Prati per conoscere la poetica, il metodo e il contesto artistico del più realista degli impressionisti

Dal 16 settembre 2023 al 7 gennaio 2024, il Palazzo Dalla Rosa Prati di Parma – edificio dalle forme neoclassiche accanto al Battistero e in corrispondenza di piazza Duomo – ospiterà la mostra ‘Degas e i suoi amici’.

Un percorso ampio e trasversale che consente di penetrare in profondità la poetica e la pratica di una delle personalità più originali del proprio tempo, un pittore che, definitosi realista, dichiarava orgogliosamente di non sapere nulla di aspetti eterei come la spontaneità e l’ispirazione. Ma c’è di più.

Oltre a una serie di disegni, importanti, xilografie, litografie e pochoir, acqueforti, libri, heliogravure e sculture in bronzo di sinuose ballerine che permettono di ricostruire l’intimità creativa del pittore, l’esposizione presenta un corpus di opere che si pone l’obiettivo di allargare lo sguardo per offrire una sorta di contesto artistico, necessario a comprendere a fondo l’unicità di un essere e di un agire.

Ecco allora che, a formare idealmente una cerchia di relazioni personali e professionali, la mostra accosta alle opere del protagonista principale di questo viaggio nel tempo quelle di contemporanei quali Morisot, De Nittis, Cassat, Moreau, Renoir, Raffaelli, Manet, Lepic, Guillaumin, Forain, Desboutin e Boldini.

A cura di Vincenzo Sanfo, l’itinerario non può che concludersi con un’eccezionale documentazione fotografica del quotidiano di Degas: il solo modo per cristallizzare la vitale essenza di un artista altrimenti inafferrabile.

Per info:

+39 351 8403634 o +39 333 6095192

info@navigaresrl.com

prenotazioni@navigaresrl.com

https://www.navigaresrl.com/mostra/edgar-degas-e-i-suoi-amici/