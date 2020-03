Napoli, programma igienizzazione strade 27 e 28 marzo 2020

Le zone interessate

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Questo il programma delle operazioni di igienizzazione stradale previste per domani venerdì 27 marzo compatibilmente con le condizioni meteo:

I Municipalità

Il Pallonetto: Supportico D’Astuto, Via Solitaria, Via Pallonetto a Santalucia, Via Egiziaca a Pizzofalcone, Via Nuova Pizzofalcone, Via Generale Parisi, Vico Barriera a Pizzofalcone, Vico Forno alla Solitaria, Vico Storto Pallonetto S. Lucia, Salita Echia, Via Nunziatella, Piazzetta Salazar, Rampe Paggeria, Via Serapide

Via San Pantaleone, Calata San Mattia, Via San Mattia, Piazzetta Rosario di Palazzo, Vico Santo Spirito, Via Filippo Rega, Vico Santa Maria Apparente.

VI Municipalità

Via Franciosa, via Luigi Piscettaro, Via Riccardo Pascale, Via Luigi Tammaro, Via Benigno, Via Purgatorio, via Isidoro Fuortes, via Grieco

V Municipalità

Via Saverio Altamura, Via Fracanzano, Via Beniamino Cesi, De Ciccio, Acitillo, Ribera, Mascagni, Paolo Tosti

II Municipalità

Piazza Francese, Piazzetta Principessa Margherita, Via Angelo Di Costanzo, Via Camillo Boldoni, Via Candelora, Via Carlo D’Andrea, Via Conte Olivares, Via degli Acquari, Via degli Spadari, Via dei Chiavettieri, Via Francesco Capobianco, Via Giambattista Basile, Via Giannantonio Summonte, Via Giulio Cesare Cortese, Via Guglielmo Melisurgo, Via Raffaele Viviani, Via San Bartolomeo

Via San Nicola alla Dogana, Via Sant’Aspreno, Via Umberto Giordano, Vico Candelora, Vico Canestrari, Vico Cordari, Vico degli Scoppettieri, Vico dei Pezzi, Vico Donna Romita, Vico Freddo a Rua Catalana, Vico Gagliani a Santa Chiara, Vico Giuseppe Orilia, Vico Melofioccolo, Vico Pazzariello, Vico Piazza Nuova

IV Municipalità

Transitando da Via Rosaroll fare Vico Cappella a Pontenuovo, Vico Longo, Salita Pontenuovo, Vico Santa Caterina a Formiello, vico Nocche, Vico Colonne.

Tutto il quadrilatero compreso tra Via Concezio Muzy, Santa Maria a Cancello e Via Postica Maddalena e Piazza Enrico De Nicola.

IV e VI Municipalità

Viale delle Industrie

Brecce a Sant’Erasmo

Via Cupa San Severino

Via Tommaso Fasano

Strada Comunale Galeone

Strada Vicinale Galeoncello

Via Provinciale delle Brecce

IX Municipalità

Viale Traiano ed interviali, Via Cassiodoro, Strada Comunale Cintia, Via Montagna Spaccata

Questo, invece, il programma di sabato 28 marzo 2020

III e IV Municipalità

via Filippo Maria Briganti

Via Cupa Pozzelle

Via Gaeta Francesco

Via Francesco Paolo Bozzelli

Via Onorato Fava

Via Alfredo Catapano

Via Ferdinando De Lucia

Via Lorenzo Giusso

Traverse di Calata Capodichino

Traversa Piazza Di Vittorio

Via Francesco Feo

Via Leonardo Leo

Via Antonio Sogliano

Via Giovanni Lombardo

Via Francesco Provenzale

Via Marigliano

Via Alcide Cervi

Via Salvo d’Esposito

Via Pietro Raimondi

Vico San Giuliano

Cupa Perrino

Via Ignazio Falconieri

Via Generale D’Ambrosio

Via Tommaso Costa

Via Ludovico Astore

Via Domenico Forges Davanzati

Via Domenico D’Ambra

Via Nicola Nicolini

Via Tommaso Cornelio

Via Stefano delle Chiaie

Via Tommaso Traetta

Via Giovanni Tritto

Via Santa Maria ai Monti

Via della Veterinaria

Via Tenore

Salita riccia

Vico cangi

Vico calce

Via roberto savarese

Vico neve

Quadrilatero ricompreso tra Via Piazzolla, Corso Malta (già fatto), Via Colonnello Lahalle, Via Alessio Mazzocchi.

Sempre nella mattina di sabato 28 marzo è previsto l’intervento in:

VI Municipalità

Via Monroe, via Fratelli Lumiere, Via Bruno Cirino, Via Charlie Chaplin, Via Elvira Notari, Via Filumena Marturano, Via Roberto Rossellini, via Degas, via Matisse Via Lago Fusaro, Lago Patria, Via Lago D’Averno Via di Scanno, Via Lago Ampollino, Via Rione Santa Rosa, via Volpi Vella (da via De Meis a via Abbeveratoio)

1° Percorso

1 Via Napoli – Roma

2 Via Bakù

3 Via Galimberti

4 Via Fratelli Cervi

5 Via Ghisleri

6 Prolungamento Ghisleri

7 Viale della resistenza da autoparco a circoscrizione destra e sinistra

8 Via Ettore Ciccotti

9 Via Labriola Da Ciccotti a parcheggio Piscina

10 Viale Zuccarini

11 Lotto G Strade Principali

12 Lotto H Strada Centrale

13 Lotto S Lato Circoscrizione

14 Lotto S Lato Ghisleri

15 Via Galileo Galilei

16 Via Dietro La Vigna

17 Via Marco Rocco di Torre Padula da Cimitero A Via Scaglione

18 Via Emilio Scaglione

19 Via S.M. a Cubito

20 Via G. A. Campano

21 Via Mugnano Marianella

22 Via Napoli a Piscinola

23 Via Vittorio Emanuele

24 INA Casa Piscinola

25 Piazza Tafuri.

2° Percorso

1. Galleria Quattro Giornate 2. Via Consalvo; 3. Via M. da Caravaggio; 4. Via A. Manzoni.