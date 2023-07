In vigore dal 17 luglio al 9 agosto

Per consentire il regolare svolgimento dei lavori di manutenzione straordinaria in Via Nuova Toscanella, è stato istituito dal 17 luglio al 9 agosto un particolare dispositivo di circolazione.

In particolare:

Istituire, dal 17 luglio al 9 agosto il senso unico di circolazione in via Nuova Toscanella, dalla confluenza con via dei Ciliegi alla confluenza con via Marco Rocco di Torrepadula.

