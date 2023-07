Ciclovia Puccini, Baccelli a Lucca fa il punto con Province e Comuni

L’Assessore regionale a Palazzo Ducale insieme ai tecnici incaricati dalla Regione per presentare il progetto di fattibilità tecnica ed economica

Il punto sullo studio di fattibilità tecnico economica della Ciclovia Puccini. A farlo, stamani, 13 luglio, al Palazzo Ducale di Lucca, l’Assessore alle infrastrutture e alla mobilità Stefano Baccelli, che aveva gettato le basi della ciclovia quando era Presidente della Provincia.

Il progetto è stato illustrato agli enti territoriali coinvolti: le due Province di Lucca e Pisa e i cinque Comuni di Lucca, San Giuliano Terme, Vecchiano, Massarosa e Viareggio.

Il progetto si prefigge di completare e migliorare un percorso ciclopedonale che soddisfi appieno i requisiti imprescindibili di continuità, sicurezza, accessibilità e fruibilità per tutti. In tutto, 40 chilometri di percorso in un ambiente straordinario dal punto di vista paesaggistico.

È prevista un’infrastruttura ciclopedonale continua, che minimizzi le interruzioni e colleghi tra loro i tratti esistenti risolvendo e mettendo in sicurezza gli attraversamenti carrabili per minimizzare la promiscuità con i veicoli a motore.

Ha dichiarato Baccelli: