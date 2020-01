Napoli, de Magistris su impianto ICM

Riceviamo e pubblichiamo dall’Ufficio Stampa del Comune di Napoli.

Questo è lo stato in cui si trova l’ICM adesso. Voglio sottolineare l’importanza della collaborazione tra i comitati di Napoli Est e il Comune di Napoli.

Come promesso, nell’Ex ICM ora si portano solo gli ingombranti e gli sfalci.

Il venir meno dell’ICM come sito di trasferenza, in particolar modo per l’umido, ha comportato delle pesanti ricadute sulla raccolta dei rifiuti in città per un certo periodo di tempo.

A tale difficoltà abbiamo posto rimedio con nuove modalità di conferimento agli impianti Stir.

Questo è il bel gioco di squadra che si fa in città, e lo diciamo a quel numero di cittadini che continua a riempire le strade di ingombranti in modo selvaggio, dimostrando fortemente di non amare Napoli.