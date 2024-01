Napoli, a piazza Mercato al via la Fiera del giocattolo e della calza

Il servizio della web TV del Comune di Napoli

In piazza Mercato sono state collocate casette in legno e decorazioni luminose per ‘L’Epifania a piazza Mercato’, la Fiera del giocattolo e della calza dove dal 3 al 5 gennaio è possibile comprare giochi, dolci e street food.

Finanziata dal Comune di Napoli l’iniziativa è organizzata dall’associazione culturale Musicant in collaborazione con la seconda Municipalità ed altre realtà del territorio legate al tessuto produttivo locale.

Per il 3 e 4 gennaio sono in programma due concerti nella chiesa di Sant’Eligio, mentre il 5 la Fiera si concluderà con un concerto di Enzo Gragnaniello in piazza Mercato.