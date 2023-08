Mondiali di Arrampicata Berna 2023: 5 azzurri in semifinale lead

Le semifinali e le finali si terranno il 6 agosto

Riceviamo e pubblichiamo.

Nella giornata di mercoledì 2 agosto si sono tenute le qualifiche lead femminili e oggi, giovedì 3 agosto, le qualifiche maschili.

Ottimi risultati per la squadra azzurra: la nostra campionessa italiana di specialità Laura Rogora, Fiamme Oro, ha conquistato un notevolissimo terzo piazzamento, con un bellissimo top nella prima via, dietro l’impeccabile campionessa olimpica slovena Janja Garnbret e la giapponese Ai Mori, a pari merito con l’americana Brooke Raboutou.

Anche Camilla Moroni, Fiamme Oro, si è fatta valere, conquistando il 17° posto in classifica.

Per le altre azzurre si segnala un valido 31° posto per Ilaria Scolaris, il 43° posto per Giorgia Tesio, Centro Sportivo Esercito, e il 63° per Claudia Ghisolfi, Fiamme Oro.

Notevoli prestazioni anche nella categoria maschile: Filip Schenk, Fiamme Oro, il campione del mondo 2021 Stefano Ghisolfi, Fiamme Oro, e Marcello Bombardi, Centro Sportivo Esercito, hanno conquistato la semifinale, rispettivamente col 21°, 23° e 25° piazzamento.

Al primo posto pari merito si sono piazzati il 3 volte campione del mondo Jakob Schubert, il giovanissimo numero uno al mondo Sorato Anraku e il francese Sam Avezou, tallonati dall’atleta di casa Sascha Lehmann.

Gli altri azzurri Giorgio Tomatis, Centro Sportivo Esercito, e Gabriele Moroni si sono piazzati al 53° e 55° posto.

Grandissima attesa quindi per le semifinali sia maschili che femminili che si terranno domenica 6 agosto alle ore 10:00, pronti ad accompagnare col nostro tifo i 5 climber azzurri in gara. Le finali si terranno nella stessa giornata alle ore 18:30.

Ricordiamo che i Mondiali possono essere seguiti in streaming sulla piattaforma Discovery plus e Eurosport Player, mentre le finali verranno trasmesse in diretta sui canali satellitari Eurosport 1 e 2.