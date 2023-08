Elisoccorso, Toscana stanzia quasi 21 milioni per il 2023

Via libera della Giunta per l’assegnazione delle risorse alle ASL

Ammontano a 20 milioni e 900 mila euro le risorse che saranno assegnate nel 2023 per il servizio di elisoccorso all’ASL Toscana Centro, l’ASL Toscana Nord Ovest e l’ASL Toscana Sud Est.

La Giunta ha approvato la delibera proposta dall’Assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini.

Il servizio sanitario regionale toscano dispone ad oggi di tre elicotteri in grado di intervenire per il trasporto urgente di pazienti. Due di questi – quelli di stanza a Massa e a Grosseto – sono abilitati anche al sorvolo del mare, di giorni e di notte; il terzo, invece, di stanza a Firenze, all’ospedale di Santa Maria Annunziata, che sorge a Ponte a Niccheri, nel comune di Bagno a Ripoli.

Nel 2022 gli elicotteri sanitari della Regione Toscana hanno effettuato 2.502 missioni per trasportare pazienti dai luogo dell’incidente o dell’evento all’ospedale più appropriato.

Ma i Pegaso intervengono, a seguito di una convenzione con il soccorso alpino e speleologico toscano, anche per il recupero con verricello e per il trasporto di farmaci, organi e persone in caso di calamità o maxiemergenze.

Delle risorse stanziate, sette milioni e mezzo andranno all’ASL Nord Ovest, sette milioni e 900 mila euro all’ASL Sud Est e cinque milioni e mezzo all’Asl Toscana Centro.

Commenta l’Assessore al diritto alla salute, Simone Bezzini: