‘Sirena’ alla I edizione di ‘Officine Rione Terra’

In scena il 4 agosto a Pozzuoli (NA)

Domani, venerdì 4 agosto, a partire dalle ore 20:30, al Rione Terra di Pozzuoli (NA), sulla Terrazza di piazza Centimolo, prosegue la I edizione di ‘Officine Rione Terra’ con il teatro di Antonio Grimaldi che porta in scena ‘Sirena’, tratto da ‘La Sirenetta’ di Marguerite Yourcenar.

Il festival di spettacoli itineranti, tra musica, danza, teatro, artigianato, enogastronomia, esposizioni artistiche e laboratori, è promosso dal Comune di Pozzuoli e organizzato da ArtGarage e proseguirà per tutta l’estate e fino a gennaio 2024.

Che cosa accomuna Marguerite Yourcenar alla Sirenetta raccontata da Andersen? Un viaggio della scrittrice francese in America, alla quale una compagnia di attori chiede di adattare la fiaba per il teatro.

Un divertissement che diventa una vera e profonda riscrittura, in cui si esalta il rapporto d’amore tra una donna che vuole amare e un uomo innamorato, invece, solo di se stesso.

L’allestimento di Antonio Grimaldi trae forza dalla ricerca sul ‘buffo’ di questa storia, attraverso il quale il pubblico potrà cogliere gli aspetti più moderni e attuali di un racconto così antico e radicato nel nostro immaginario.

L’evento gratuito rientra nella V edizione del Festival ‘Antichi Scenari’, prodotto e organizzato dall’associazione Luna Nova e diretto da Veronica Grossi.

Il programma continuerà con eventi mirati a un pubblico trasversale nel cuore pulsante e vivo di Pozzuoli, per animare e valorizzare la sua natura in modo innovativo ed ecologico, secondo il modello europeo del site-specific, ancora poco diffuso in Italia. Per l’occasione, le botteghe storiche del Rione e quelle più recenti saranno riaperte e fruibili per esposizioni artistiche, artigianali e per dare lustro e merito ai prodotti del territorio, sia di natura enogastronomica che artistica.