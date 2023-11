‘Mi amerò lo stesso’ al Teatro Tor Bella Monaca

In scena a Roma il 7 e 8 novembre

Paola Turci il 7 e 8 novembre, ore 21:00, sul palco del Teatro Tor Bella Monaca con ‘Mi amerò lo stesso’ un monologo scritto a quattro mani insieme ad Alessandra Scotti e diretto da Paolo Civati.

Un monologo che a volte vorrebbe essere un dialogo. Paola Turci si racconta, ma certe volte non è più lei a parlare, ma qualche personaggio che ha incontrato nel corso della sua vita, a cui lei presta solo la voce, a volte ci mostra il punto di vista di sua mamma, personaggio che torna in ogni momento importante, a volte sono protagonisti di un solo momento.

Un monologo sincero e divertente in cui alla realtà si mischiano i sogni e nei sogni entra la vita. Il racconto della vita di una donna, in cui è facile identificarsi: i suoi desideri e le sue debolezze, i ricordi e le speranze per il futuro.

Il tutto legato da alcune canzoni che hanno fatto da colonna sonora ad ogni fase della sua esistenza. Paola Turci si mette a nudo e lo fa con un monologo che porta sul palco uno dei più grandi insegnamenti che la vita le ha regalato: qualunque cosa accada… mi amerò lo stesso.

‘Mi amerò lo stesso’

di Paola Turci e Alessandra Scotti

regia Paolo Civati

assistente alla regia Valentina Fois

con Paola Turci

scena e video Daniele Salaris

disegno luci Marco Palmieri

Teatro Tor Bella Monaca – Arena Teatro Tor Bella Monaca

via Bruno Cirino angolo via Duilio Cambellotti raggiungibile con Metro C o Linea Bus 20

