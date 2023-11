‘BAR’ al Teatro Serra

In scena a Napoli dal 10 al 12 novembre

Riceviamo e pubblichiamo.

‘Basta Amarsi Responsabilmente’, ovvero ‘BAR’ racconto diretto e tagliente del cammino interiore di una donna verso l’emancipazione e la realizzazione. Di e con Roberta Frascati. Regia di Francescoantonio Nappi e Riccardo Pisani.

Una coproduzione ‘Il Demiurgo’ e ‘Contestualmente Teatro’ che debutta al Teatro Serra di Napoli, venerdì 10 novembre, alle 21:00, sabato 11 novembre, alle 19:00, e domenica 12 novembre alle 18:00 a Napoli, Fuorigrotta, in via Diocleziano 316.

Spiega l’autrice:

Marta è una donna che, partendo da una riflessione sul tempo, racconta come ha cambiato la propria vita e aperto un suo bar.

Un luogo, non luogo, conquista dell’indipendenza e percorso di crescita verso una nuova autoconsapevolezza al tempo stesso.

Sottolinea Pisani:

L’allestimento è minimale; raccontiamo una storia, ma si tratta anche di un momento privato, intimo, in cui la protagonista un po’ si racconta, un po’ recupera dei frammenti della propria vita.

Un cammino nel quale la donna è costretta a confrontarsi con i ricordi, gli oggetti che li incarnano, le voci del passato che sembrano guidarla e indicarle la strada.

La scelta di seguire i segni che emergono da tutto questo universo privato le permetterà di lasciarsi alle spalle le frenetiche abitudini di una vita imposta, assecondare il proprio tempo interiore, nutrire l’anima e abbracciare un cambiamento da condividere con gli altri: un goccio di speranza nel bicchiere, un caffè corretto con un pizzico di perseveranza, una finestra sul mare, un orecchio per ascoltare, uno spazio per sentirsi meno soli. In fondo, nella vita basta questo. Basta amarsi. Responsabilmente.

Conclude Nappi:

È un testo che nasce sotto buoni auspici.Debutteremo al Teatro Serra, ma abbiamo già delle repliche fuori regione.

‘BAR’

di e con Roberta Frascati

Regia Francescoantonio Nappi e Riccardo Pisani

Produzione ‘Il Demiurgo’ e ‘Contestualmente Teatro’

Venerdì 10 novembre 2023, ore 21:00

Sabato 11 novembre 2023, ore 19:00

Domenica 12 novembre 2023, ore 18:00

Contatti:

teatroserra@gmail.com

347-8051793