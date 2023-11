‘Dracula. La leggenda’ al Teatro Spazio 18b

In scena a Roma dal 9 al 19 novembre

Il Teatro Spazio 18b di Roma, dal 9 al 19 novembre si tinge di tinte dark con ‘Dracula. La leggenda’, spettacolo di Massimo Roberto Beato, diretto da Jacopo Bezzi.

Il mito dei vampiri e di Dracula è come quest’ultimo: eterno. Terrorizzava nel Medioevo, affascinava i romantici, oggi seduce gli adolescenti. Ecco perché́ i vampiri piacciono ancora tanto.

Scritto in forma di stralci di diari e di lettere, ‘Dracula’ di Bram Stoker è uno degli ultimi grandi romanzi gotici. Riprendendo il mito del vampiro, Stoker scrive un romanzo dalle atmosfere cupe e oscure, in cui l’orrore e la minaccia, sempre ben presenti, assillano i protagonisti, in un crescendo rossiniano di emozioni che conduce alla scoperta dell’orrore rappresentato dal tetro vampiro.

L’opera vede in scena quattro personaggi: Vladimir Basarab conte Dracula, Jonathan Harker, Lucy Westenra e Mina Murray. Il racconto si snoda attraverso i due scenari privilegiati già dallo stesso Stoker: il castello di Dracula, in Transilvania, e la regale dimora londinese di Mina.

Attraverso un gioco di specchi e di rimandi, i due luoghi si contaminano intrecciando indissolubilmente i destini dei quattro protagonisti. Particolari ed unici saranno i momenti audio, interpretati dalle voci di doppiatori come Dario Penne ed Eugenio Marinelli.

Orario spettacoli:

da giovedì a sabato ore 20:30

domenica ore 18:00

Biglietto:

intero €18,00

ridotto €13,00

tessera associativa €2,00

Teatro Spazio 18b

via Rosa Raimondi Garibaldi 18B

00145 Roma – zona Garbatella

Prenotazione obbligatoria

Tel. 06-92594210

WhatsApp 333-3305794